Yusufoğlu Grup'un davetiyle ve organizasyonuyla Suriye'ye giden 15 kişilik Türkiye heyeti, dört günlük ziyarette Şam Ticaret Odası, Suriye Ticaret Odaları Birliği, Dışişleri Bakanlığı ve Suriye Varlık Fonu ile görüştü. Afyon Ticaret Odası heyetinin de yer aldığı grupla yapılan görüşmelerde savaş sonrası ekonomi, iş yapma koşulları ve yatırım imkanları konuşuldu. Programda Suriye Enformasyon Bakanlığı ziyareti ve Şam'ın tarihi mekanlarına geziler de vardı; TRT Arapça ekibi de programı ziyaret ederek haber yaptı.

Haberler.com adına Mehmet Harun Öztürk ve Mehmet Faruk Ertekin'in katıldığı ziyarette heyete Yusufoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hamza Yusufoğlu ve Büyükelçi Ömer Faruk Doğan eşlik etti. Resmi randevular, ulaşım, konaklama, güvenlik koordinasyonu ve saha ziyaretleri Yusufoğlu Grup tarafından planlandı. Programın amacı, Suriye'de iş yapmak isteyen Türk iş insanlarına sahadan bilgi vermek, savaş sonrası ekonomik durumu ve iki ülke arasında geliştirilebilecek iş imkanlarını yerinde değerlendirmekti.

Yusufoğlu Grup'un Suriyeli güvenlik birimleriyle yaptığı koordinasyon kapsamında heyete ilk günden son güne kadar güvenlik güçleri eşlik etti ve program boyunca üst düzey koruma önlemleri uygulandı. Heyet dört gün boyunca resmi görüşmelerini ve saha ziyaretlerini aksaklık yaşamadan tamamladı. Görüşülen kurumlarda Türkçe bilen bürokrat, memur ve çalışanların bulunması iletişimi kolaylaştırdı. Heyet ziyaret ettiği kurumlarda resmi protokolle karşılandı, her kurum kendi çalışma alanı ve mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

TİCARET ODALARI, DIŞİŞLERİ VE VARLIK FONU

Şam Ticaret Odası ziyaretinde başkentteki ticari hayat ve firmaların çalışma koşulları hakkında bilgi alındı. Görüşmede Suriye pazarını yerinde tanımanın, ürün ve hizmet ihtiyaçlarını araştırmanın ve ticari muhataplarla doğrudan temas kurmanın önemi öne çıktı.

Suriye Ticaret Odaları Birliği yetkilileri, ülkedeki ticaret odalarının çalışmaları ve iş dünyasının gündemi hakkında heyete bilgi verdi. Görüşmede Türk firmalarının Suriye'nin farklı şehirlerindeki ticaret çevreleriyle bağlantı kurma imkanları değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı ziyaretinde Türkiye-Suriye ilişkileri ve iki ülke arasındaki resmi temaslar ele alındı. Heyet, Suriye'de iş yapmak isteyen Türk firmalarının ilgili kurumlarla doğrudan iletişim kurmasının ve süreçleri resmi kanallardan takip etmesinin önemini değerlendirdi.

Suriye Varlık Fonu yetkilileriyle yapılan görüşmede ise yatırım gündemi ve ekonomik öncelikler hakkında açıklamalar dinlendi. Heyet, ülkedeki yatırım yaklaşımını ve kamu tarafındaki çalışmaları yerinde öğrenme fırsatı buldu.

SHERATON ŞAM'DA B2B GÖRÜŞMELERİ

Yusufoğlu Grup, Sheraton Şam Oteli'nde Suriye-Türkiye B2B İş Görüşmeleri düzenledi. Türk firmaları burada, Yusufoğlu Grup'un önceden belirleyip davet ettiği Suriyeli iş insanları ve yatırımcılarla birebir görüştü ve yeni iş bağlantıları için ilk adımları attı.

ENFORMASYON BAKANI İLE GÖRÜŞME

Suriye Enformasyon Bakanı Dr. Halid Fevvaz Zaarur ile yapılan görüşmede Türkiye ve Suriye arasında medya ve iletişim alanında geliştirilebilecek iş birlikleri konuşuldu. Haberler.com adına, medya tecrübesini paylaşmaya ve Suriye'de medya alanındaki çalışmalara katkı sunmaya açık olunduğu ifade edildi.

TRT Arapça ekibi de Şam'daki programı ziyaret ederek haber yaptı ve Haberler.com adına Mehmet Harun Öztürk ile Mehmet Faruk Ertekin'le röportaj gerçekleştirdi. Röportajda Türkiye-Suriye ilişkileri, ekonomik iş birliği ve Türk iş dünyasının Suriye'deki gelişmeleri yerinde takip etmesinin önemi konuşuldu.

SURİYE'DE İŞ YAPMAK İSTEYENLERE SAHA NOTLARI

Görüşmelerde şirket kurma süreçleri, devlet destekleri, teşvikler, ihaleler ve ülkede iş yaparken karşılaşılabilecek kolaylıklar ile zorluklar gündeme geldi. Savaşın etkileri sürerken bürokratik süreçlerin zaman alabildiği, yatırım düzenlemelerinin de yeni yeni şekillendiği belirtildi. Bu yüzden yatırım kararlarının güncel mevzuat ve yerel uygulamalar araştırılarak verilmesi gerektiği söylendi.

Heyetin saha değerlendirmelerinde inşaat, gayrimenkul, üretim, gıda, tarım ve ihaleler öne çıkan alanlar oldu. Heyete göre kısa vadede pazarı tanımak, müşteri ve distribütör bulmak ve ihracat kanallarını araştırmak; orta vadede yerel firmalarla ticari bağ kurmak; uzun vadede ise ortak üretim ve yeni üretim merkezleri oluşturmak seçenekler arasında. Türkiye ve Suriye'den firmaların birlikte üreteceği ürünleri bölge pazarlarına ve dünyaya sunması da olası iş modelleri arasında yer alıyor.

Heyetin iş insanlarına tavsiyesi, Suriye'ye gitmeden önce ve sahadayken araştırmayı sürdürmek, bölgeyi tanıyan uzmanlardan görüş almak ve ticari şartları yazılı hale getirmek oldu. Heyete göre Türkçe konuşan biriyle karşılaşmak tek başına güven ölçütü sayılmamalı, aynı şekilde önyargılı da yaklaşılmamalı. Ortaklık kurulacaksa tarafların sorumlulukları, ödeme ve teslimat koşulları, uyuşmazlık çözümü ve ortaklıktan çıkış şartları hukuka uygun sözleşmelerle belirlenmeli.

ŞAM'IN TARİHİ MEKANLARI ZİYARET EDİLDİ

Program kapsamında Emevi Camii, Selahaddin Eyyubi Türbesi ve Nurettin Zengi'nin kabri ziyaret edildi.

Selahaddin Eyyubi Türbesi'nin hemen yakınındaki Türk Hava Şehitliği'nde, Türk havacılık tarihinin ilk şehitleri arasında anılan Pilot Yüzbaşı Mehmet Fethi Bey, Üsteğmen Sadık Bey ve Üsteğmen Nuri Bey'in kabirleri ziyaret edildi. Türbe ve şehitlik çevresinde TİKA'nın bakım ve restorasyon çalışmaları da yerinde incelendi. Heyet, Selahaddin Eyyubi Türbesi'nde tarihçi ve yazar Talha Uğurluel ile karşılaştı.

Organizasyon ve ev sahipliği için Yusufoğlu Grup'a teşekkür eden heyet, ziyarette edindiği bilgileri Haberler.com aracılığıyla Suriye'de ticaret ve yatırım yapmayı düşünen Türk iş insanlarıyla paylaşmayı hedefliyor. Heyetin değerlendirmesine göre Suriye'deki fırsatları doğru okumanın ilk adımı sahaya gitmek, resmi muhataplarla görüşmek ve her projeyi kendi şartları içinde incelemek.

Yusufoğlu Grup, 31 Ocak 2027'de Suriye Varlık Fonu iş birliğiyle Şam'da Ramazan Gıda Festivali düzenleyecek. Festival, Türk ve uluslararası gıda firmalarına doğrudan satış ve B2B görüşmeleriyle Suriye pazarına girme imkanı sunacak.