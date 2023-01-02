Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 2 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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2 OCAK 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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SAVAŞIN ŞİDDETİNİ ARTIRACAK SALDIRI! RUSYA "63 ASKERİMİZ ÖLDÜ" DEDİ, UKRAYNA'NIN AÇIKLADIĞI RAKAM KATBEKAT FAZLA

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus askerlerinin yoğunlukta olduğu Makiivka bölgesine Himar füzesiyle saldırıda bulunduğu açıklandı. Saldırı sonucu 63 Rus askeri hayatını kaybederken Ukrayna tarafı 400 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

24 Şubat tarihinden beri devam eden Rusya- Ukrayna savaşında çok çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın Makiivka şehrinde bulunan Rus askerlerinin bulunduğu geçici bölgeyi altı Himar füzesiyle vurduğunu duyurdu.

GÖZLER BAHÇELİ'YE ÇEVRİLMİŞKEN DAVA ARKADAŞI BİROL GÜR'DEN SİNAN ATEŞ PAYLAŞIMI GELDİ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası MHP ve Ülkü Ocakları'ndan herhangi bir taziye mesajı gelmemesi dikkat çekiyor. Gözler yarın Bahçeli'nin parti grubunda yapacağı konuşmaya çevrilmişken MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Birol Gür'den bir paylaşım geldi. Gür, paylaşımında "Ülkücü Hareketin acısı da bizim sevinci de bizim. Yoldan çıkmış yol düşkünleri öte tarafta oynayın" ifadelerine yer verdi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı ise saldırıda yaralandı. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Ateş'in öldürülmesi sonrası MHP ve Ülkü Ocakları'ndan henüz herhangi bir taziye mesajı gelmemesi dikkat çekiyor.

SHAKİRA'DAN KENDİSİNİ ALDATAN GERARD PİQUE'YE SERT GÖNDERME: İYİ İNSANLAR EDEPSİZLERDEN DAHA FAZLA

16 Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı Shakira, iki çocuğun babası İspanyol futbolcu Gerard Pique'den ihanete uğradığını söyleyerek ayrılmıştı. Şarkıcı, eski eşine ağır göndermede bulundu.

Shakira, İspanyol futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılmıştı. İhanete uğrayan ünlü şarkıcı12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası futbolcudan ayrılmıştı. Shakira, sosyal medyadan ihanet açıklaması yaptı.

ÖNCE PELE'YE VEDA EDİLSEYDİ! INFANTİNO'NUN İSTEĞİ TÜRKİYE'DE OLUMLU KARŞILANMADI

FIFA başkanı Gianni Infantino, Pele'nin cenaze töreninde gazetecilere konuştu. Gianni Infantino, her ülkede bir futbol stadyumuna Pele'nin adının verilmesi fikrini önereceklerini ifade etti. Bu istek Türk taraftaralar tarafından hiç olumlu karşılanmadı. Sosyal medyadan tepki gösteren taraftaralar konuyla ilgili yorumlar yaparak tepki gösterdiler.

FIFA başkanı Gianni Infantino, geçen hafta 82 yaşında hayatını kaybeden Brezilya efsanesi Pele'nin anısına her ülkenin bir futbol stadyumuna Pele'nin adını vermesi gerektiğini söyledi. Infantino, Pele için anma töreninin başladığı Brezilya'daki Santos Futbol Kulübü'nün evinde TV muhabirlerine konuşarak önerilerde bulundu.

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