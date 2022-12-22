Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 22 Aralık 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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"Habermetre 12 – 18 Aralık 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

22 ARALIK 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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2023 YILI ASGARİ ÜCRETİ 8 BİN 506 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Ocak ayına göre yüzde 84, temmuza göre yüzde 54,5 artış olacak. Beklenmedik bir tablo olursa ara düzenlemeden kaçınmayız." dedi.

Aralık ayı boyunca 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçerek 2023 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı. Buna göre yeni asgari ücret, 8 bin 500 TL oldu.

İBB'YE TERÖR SORUŞTURMASI SONRASI İMAMOĞLU'NDAN BAKAN SOYLU'YA TEPKİ: BU TÜR İŞLERE BAŞVURMASI NAFİLE, OK YAYDAN ÇIKMIŞTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB hakkında hazırladığı terör soruşturmasıyla ilgili raporu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Soylu'ya sert sözlerle yüklenen İmamoğlu, "Bu tür işlere başvurması nafile, ok yaydan çıkmıştır. Bu memlekette değişim olacaktır" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ, SİMGESİ HALİNE GELEN BEYAZ SAÇLARINI BOYATTI

Doğal olmayı sevdiği için beyazlayan saçlarını hiç boyatmaya oyuncu Özge Özpirinçci kural bozdu. Oyuncu, uzun yılların ardından saçlarının önünü koyu renge boyattı.

Melekler Korusun, Al Yazmalım, Aramızda Kalsın, Aşk Yeniden, Kadın, İlk ve Son ve Yakamoz S-245 gibi projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, bu sefer de imajıyla adından söz ettirdi.

HAALAND'A MBAPPE SORULDU! VERDİĞİ CEVAP FUTBOLSEVERLERİN TÜM PLANLARINI BOZDU

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Kylian Mbappe ile geleceğin Messi-Ronaldo'su olacakları yönünde kıyaslamaları yaşamak istemediğini ifade etti. Norveçli yıldız yaptığı açıklamada, "Kendimi kimseyle karşılaştırmam." dedi.

Borussia Dortmund'da sergilediği başarılı performansın ardından Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, İngiliz ekibinde de istatistikleri altüst etti. Norveçli yıldız, kendisini Mbappe ile Messi-Ronaldo kıyasına benzer bir kıyaslamaya tabi tutmayacağını belirtti.

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