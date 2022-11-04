Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 4 Kasım 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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4 KASIM 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI ALEVLENİYOR! ERDOĞAN, "KAÇAK DÖVÜŞÜYORSUN" DEDİĞİ KILIÇDAROĞLU'NA İLK KEZ BÖYLE BİR TEKLİFTE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başörtüsü teklifi konusundaki görüşmede kendilerine olumsuz yanıt veren CHP'nin genel başkanı "Kaçak dövüşüyorsun" diyerek bir teklifte bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Bakalım milletvekili listende kaç türbanlı adaya yer vereceksin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu başlıkları arasında CHP tarafından gündeme getirilen başörtüsü teklifi de vardı. Görüşmede kendilerine olumsuz yanıt veren CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'na "Kaçak dövüşüyorsun" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sana yeni bir teklifte bulunuyorum" diyerek Kılıçdaroğlu'na yeni teklifini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakalım milletvekili listende kaç türbanlı adaya yer vereceksin, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU LONDRA'DAN GENÇLERE SESLENDİ: O PARAYI BAY KEMAL SİZE BULUP GETİRECEK

İngiltere'de temaslarına devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yatırım şirketi Blenheim Chalcot'u ziyaret etti. Temasları sırasında sosyal medyadan bir video paylaşarak gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal bulacak" dedi.

ABD ziyaretinden sonra rotasını İngiltere'ye çeviren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkent Londra'daki temaslarına devam ediyor. Son olarak ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu Kıdemli Danışman Richard Broyd'un bilgilendirme toplantısına katıldı. Kampüsü gezen CHP lideri, sosyal medyada paylaştığı videoda gençlere seslendi.

OYUNCU RIZA AKIN MEMLEKETİ ADANA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul'da beyin kanaması nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın'ın cenazesi, memleketi Adana'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Eşinin ölümüyle yıkılan Miho Shimotashiro Akın, "Ben her şeyi kaybettim" diyerek acısını paylaştı.

Beyin kanaması geçirdikten sonra kaldırıldığı yoğun bakım servisinde 2 Kasım'da yaşamını yitiren Akın için Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Akın'ın Japon asıllı eşi Miho Shimotashiro Akın törende, çok üzgün olduğunu söyleyerek "Benim için baba, çocuk, kardeş, sevgili, eş, aile, benim için her şeydi. Ben her şeyi kaybettim" dedi.

CANLI YAYINDA OLDUĞUNU FARK ETMEYEN ARDA GÜLER'İN MUHABİRE SORDUĞU SORU YÜZLERİ GÜLÜMSETTİ

Arda Güler, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldiği maçta 1 gol-1 asist yaparak yıldızlaştı. 17 yaşındaki futbolcu maç sonu röportaj vermek için muhabirin yanına geldiği sırada yayında olduğunu fark etmeyerek, "Ne diyeceğiz ne soracağız abi?" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine muhabirin, "Herkes seni bekliyor. Hiç heyecanlanma." demesi yüzleri gülümsetti.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 6. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Zorlu maçta Arda Güler performansıyla yıldızlaşan isim oldu.

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