Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 26 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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26 AĞUSTOS 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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SON ANKETE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY ORANI DAMGA VURDU! ARADAKİ FARK ÇOK KONUŞULUR

Optimar Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan ankette ilk sırayı yüzde 36.48 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. İkinci sıradaki Mansur Yavaş yüzde 14.67 oranında oy alırken, hemen arkasındaki Kılıçdaroğlu'nun oy yüzdesi 14.57 oldu. Bu sonuçlarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakipleriyle arasındaki fark dikkat çekti.

Anket şirketleri tarafından yapılan araştırmalar hayli ilgi görüyor. Optimar Araştırma da son anketinin sonuçlarını vatandaşlarla paylaştı. Şirket, 12-15 Ağustos'ta Türkiye genelinde 2 bin kişiye hem hangi partiye hem de hangi adaya oy vereceğini sordu.

KILIÇDAROĞLU'NUN HAKİM VE SAVCILARA SESLENMESİ SÜLEYMAN SOYLU'YU ÇILDIRTTI: DERDİ KAOS VE ANARŞİZM

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından sosyal medyadan tepkisini paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakim ve savcılara seslendi. Bu sözlere tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Kılıçdaroğlu, aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor. Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet." dedi.

Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesine bir tepki de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

İBRAHİM TATLISES'İN YARALANDIĞI KAZADA TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in de aracının karıştığı kazada yaralanan toplam 8 kişi taburcu oldu. Kamyonet sürücüsünün verdiği ifadede yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybettiğini ve kaza yaptığını söyledi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Bodrum - Yalıkavak yolunda meydana geldi. Yalıkavak'tan Bodrum istikametine seyreden G.G. idaresindeki kamyonet, Dağbelen yol ayrımını geçtikten sonra yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen kamyonet, o esnada karşı istikametten gelen ve içerisinde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de olduğu minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çapmanın şiddetiyle geri geri giden minibüs, arkasında seyreden otomobile çarptıktan sonra yol kenarına yönelip şarampole düştü. Kamyonet de minibüsün ardından şarampole düştü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUP KURALARI ÇEKİLDİ! İŞTE FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kura ile belli oldu. Buna göre B Grubu'na düşen Fenerbahçe'nin rakipleri Dinamo Kiev, Rennes ve Larnaca; H Grubu'nda yer alan Trabzonspor'un rakipleri ise, Kızılyıldız, Monaco ve Ferencváros oldu. Fenerbahçe'nin grubunda büyük bir tesadüf yaşandı ve sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde elendiği Dinamo Kiev ile aynı gruba düştü.

Şampiyonlar Ligi'nden sonra kulüpler bazında en prestijli turnuva olarak kabul edilen UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.

Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo Glimt, Zürich

B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, Larnaca

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki

D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint Gliose

E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes

H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencváros, Trabzonspor

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