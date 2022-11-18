Gürberk Polat kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni dizi Mahkum'un her bölümü büyük beğeni topluyor. Dizinin büyük ses uyandırmasının ardından araştırılan konular arasında oyuncuları da yerini aldı. Peki, Gürberk Polat kimdir? Gürberk Polat kaç yaşında, nereli?

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan olan Mahkum dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Gürberk Polat kimdir? Eren gerçek adı nedir? Gürberk Polat kaç yaşında, dizileri, filmleri neler? soruları bu kapsamda merak ediliyor. "Innocent Defendant" dizisinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek yapımda oyuncu kadrosu da büyük merak topluyor. Peki, Gürberk Polat kimdir? Gürberk Polat kaç yaşında, nereli?

GÜRBERK POLAT KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelen Gürberk Polat, Geleceğin Starı yarışmasında erkekler dalında birinciliği kazanmıştı. Oyunculuğa 2019 yılında Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alarak başladı. 2020 yılında Babil dizisinde Mert karakterini canlandırdı. 2021'de Kahraman Babam ve Mahkum dizilerinin kadrosunda yer aldı. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Mahkum (Fırat'ın hapishanedeki yakın arkadaşı, TV Dizisi 2021)

Kahraman Babam (Murat, TV Dizisi 2021)

Kimya (Sinema Filmi 2021)

I am the Sea /Ben birDenizim (Sinema Filmi 2020)

Babil (Mert, TV Dizisi 2020)

Kırk Yalan (Trafik Polisi, Sinema Filmi 2020)

Benim Tatlı Yalanım (TV Dizisi 2019)