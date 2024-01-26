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Güney Afrika Müslüman mı? Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman devlet mi?

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arası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. Buna göre İsrail, Filistinlilere soykırım yaptığı gerekçesiyle yargılanacak. Peki, Güney Afrika Müslüman mı? Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman devlet mi?

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında ilk kararını açıkladı. Adalet Divanı İsrail'in dosyanın reddi talebini reddedip soykırımla yargılanmalarına karar verdi. Güney Afrika Müslüman mı? Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman devlet mi?

GÜNEY AFRİKA MÜSLÜMAN MI?

Güney Afrika'da en yaygın din Hristiyanlıktır. Ülke nüfusunun %86'sı Hristiyan, yaklaşık %5'i ise yerel Afrika dinlerine mensuptur. Müslümanlar ise resmî rakamlara göre Güney Afrika'nın 60 milyonluk nüfusu içinde %2 civarında bir paya sahiptir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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