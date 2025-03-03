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GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın şu an ne kadar? 3 Mart Pazartesi bugün gram altın fiyatları ne kadar?

GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın şu an ne kadar? 3 Mart Pazartesi bugün gram altın fiyatları ne kadar?
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Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu gelişmeler, 3 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında kayda değer değişimlere yol açtı. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

?Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik aldığı ek gümrük vergisi kararları ve Çin'in buna karşı uyguladığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Küresel ekonomide belirsizlikler artarken, altın fiyatlarında da belirgin yükselişler meydana geliyor. Peki, 3 Mart 2025 tarihinde altın piyasasında son durum ne? Yarım altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 09:23 itibariyle yüzde 0,24 artarak 3362,7'den işlem görüyor.

GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın şu an ne kadar? 3 Mart Pazartesi bugün gram altın fiyatları ne kadar?Çeyrek altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:23 itibariyle yüzde 0,07 artışla 5352,7'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:23 itibariyle yüzde 0,07 artarak 10705,5'ten işlem görüyor.

GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın şu an ne kadar? 3 Mart Pazartesi bugün gram altın fiyatları ne kadar?Gram altın ne kadar

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:23 itibariyle yüzde 0,07 artışla 21410,9'dan işlem görüyor.

GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın şu an ne kadar? 3 Mart Pazartesi bugün gram altın fiyatları ne kadar?Altın ONS kaç TL

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:23 itibariyle yüzde 0,16 artarak 2863,5'ten işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3358,56 liradan alınırken 3358,77 liradan satılıyor.

GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın şu an ne kadar? 3 Mart Pazartesi bugün gram altın fiyatları ne kadar?Kapalı Çarşı'da altın fiyatları

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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