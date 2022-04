Gülümse Kaderine Kanat kimdir? Gülümse Kaderine Kanat gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi 'Kanat' karakteri kim oynuyor?

Gülümse Kaderine Kanat kim? FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Gülümse Kaderine dizisi oyuncularından Kanat karakteri merak ediliyor. Gülümse Kaderine Kanat kim araştırmasının yanı sıra Kanat kaç yaşında, Gülümse Kaderine Kanat gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Kanat" karakteri kim oynuyor? Gülümse Kaderine Kanat hangi dizilerde oynadı? Gülümse Kaderine Kanat evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

GÜLÜMSE KADERİNE KANAT KİM?

Gülümse Kaderine Kanat gerçek adı Doğan Bayraktar'dır.

DOĞAN BAYRAKTAR KİMDİR?

Doğan Bayraktar 24 Nisan 1995, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur.

1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Nişantaşı Üniversitesi'nde Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümünü okuyan Doğan Bayraktar, üniversite eğitimini sırasında Erkan Özerman'ın düzenlediği 2015 yılında Best Model of Turkey adlı modellik yarışmasına katıldı ve Second Runner seçildi. 2017 yılında FOX'ta yayınlanmaya başlayan Savaşçı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Sonrasında Hercai dizisinde rol almıştır. Son olarak 28 Aralık 2021 tarihinde BluTV'de yayımlanmaya başlayan Börü 2039 dizisinde Korkut Buğra Orbay karakterini canlandırdı.

DOĞAN BAYRAKTAR'IN ROL DİZİLER

Savaşçı

Hercai

Gülümse Kaderine

