Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncular merak ediliyor. İzleyiciler ise Gülen Gedikoğlu Yalı Çapkın dizisine mi geliyor? Gülen Gedikoğlu hangi rolü oynuyor? sorularını araştırdı.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin ve Diren Polatoğlu ile gibi isimlerin başrol olduğu Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosu genişliyor. Peki, Gülen Gedikoğlu Yalı Çapkın dizisine mi geliyor? Gülen Gedikoğlu hangi rolü oynuyor?

GÜLEN GEDİKOĞLU YALI ÇAPKINI DİZİSİNE Mİ GELİYOR?

Genç oyuncu Gülen Gedikoğlu, Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu. Gedikoğlu dizide Hülya Duyar'ın oynadığı Şefika'nın kızı Ayşen'i rolünü canlandıracak.

Gülen Gedikoğlu

GÜLEN GEDİKOĞLU HANGİ ROLÜ OYNUYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin hikayesine usta oyuncu Hülya Duyar'ın canlandırdığı Şefika'nın kızı Ayşen de dahil oluyor. Ayşen'i genç yetenek Gülen Gedikoğlu canlandırıyor. Yeni bölümde senaryoya katılacağı konuşulan Ayşen'in üniversiteyi okumak için yalıya annesinin yanına geleceği öğrenildi. Ayşen'in gelişiyle beraber yalıda yeni bir hareketlilik daha yaşanacak.

Gülen Gedikoğlu, Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin 3. sezonunda oynamıştı.