Grida Buğulama tarifi! Masterchef Grida Buğulama nasıl yapılır? Grida Buğulama için gerekli malzemeler nelerdir? Grida Buğulama hangi yöreye ait?

Masterchef 11 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Grida Buğulama yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Grida Buğulama nasıl yapılır? Grida Buğulama yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Grida Buğulama yemeği tarifi! Grida Buğulama nasıl yapılır? Grida Buğulama yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Grida Buğulama tarifi oldu. Peki en güzel Grida Buğulama yemek tarifi nasıldır? Grida Buğulama yemeği nasıl yapılır? Grida Buğulama için gerekli malzemeler nelerdir? Grida Buğulama tarifi! Grida Buğulama nedir, ne demek? Masterchef Grida Buğulama nasıl yapılır? Grida Buğulama hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Grida Buğulamahangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

GRİDA BUĞULAMA HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Grida Buğulama Akdeniz Bölgesi'ne ait bir yemektir.

GRİDA BUĞULAMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet grida balığı filetosu

1 adet büyük soğan (ince dilimlenmiş)

2 adet havuç (halka şeklinde dilimlenmiş)

1 adet yeşil biber (jülyen doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş veya doğranmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Taze maydanoz (servis için)

GRİDA BUĞULAMA NASIL YAPILIR?

Fırını 180 dereceye ısıtın.

Bir fırın kabını alın ve içine zeytinyağını yayın.

Grida balığı filetolarını tuz ve limon suyu ile marine edin ve bir kenarda bekletin.

Tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın. İnce dilimlenmiş soğanları ekleyin ve şeffaflaşana kadar kavurun.

Dilimlenmiş havuçları ve yeşil biberi ekleyin. Havuçlar yumuşayana kadar kısık ateşte soteleyin.

Rendelenmiş veya doğranmış domatesleri tavaya ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin. Karışımı biraz pişirin.

Fırın kabındaki zeytinyağı üzerine domatesli sebzeleri yayın.

Marine ettiğiniz grida balığı filetolarını sebzelerin üzerine yerleştirin.

Fırın kabını fırına verin ve balıklar pişene kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin. Balıklar beyazlaşmalı ve kolayca ayrılmalıdır.

Pişen Grida Buğulama'yı sıcak olarak servis yapın. Üzerine taze maydanoz yaprakları serpiştirerek servis edebilirsiniz.

Bu tarif, lezzetli ve sağlıklı bir şekilde grida balığının buğulanması için kullanılan bir yöntemdir. Sebzelerle birlikte fırında pişirilerek balıkların lezzeti korunur ve tüm malzemelerin aromaları birleşir. Afiyet olsun!