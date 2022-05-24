Got7 üyeleri kimlerdir, nereli? Got7 K-pop müzik grubu üyelerinin isimleri nedir, yaşları kaç, grupta kaç kişi var? Got7 nedir, açılımı ne? - Haberler

GOT7, Güney Koreli bir K-pop grubudur. Grupta toplam 7 üye vardır. Peki, Got7 üyeleri kimlerdir? Got7 K-pop müzik grubu üyelerinin isimleri nedir, yaşları kaç, grupta kaç kişi var? Got7 grubu yaşları kaç, nereli?

GOT7 K-POP MÜZİK GRUBU HAKKINDA BİLGİLER

GOT7, Güney Koreli bir K-pop grubudur. JYP Entertainment'ta 16 Ocak 2014'te Girls Girls Girls adlı şarkı ile çıkış yapan grup yedi üyeden oluşmaktadır. JB, Jinyoung, Mark, Jackson, Youngjae, Yugyeom ve Bambam. Çok uluslu olan grupta Güney Kore, Amerika, Hong Kong ve Taylandlı üyeler vardır. İki üyesi, JB ve Jinyoung, 2012 yılında JJ Project olarak çıkış yaptılar. Grubun "Dream Knight" isimli bir mini dizisi vardır.

GOT7, 2008 yılında çıkış yapan 2PM adlı gruptan sonra JYP Entertainment'tan çıkış yapan ilk erkek grubudur. Grubun şarkılarında ve performanslarında çok ''tricking'' bulunduğu için üst düzey grup GOT7 sahne performanslarıyla dikkat çekti. 20 Ocak 2014'te grubun ilk albümleri olan Got it? yayınlandı.

Üyeler Mnet'in müzik şovu M Countdown'ı "Girls Girls Girls" başlıklı şarkısıyla resmen başlattılar. 18 Kasım 2014'te grup, ilk stüdyo albümü olan Identify'yi yayınladı. Bunların ardından ikinci stüdyo albümü Flight Log: Turbulence 2016'da izlendi. 2014 yılında yaptıkları çalışmalarla Got7, Seul Müzik Ödülleri'nde En İyi Yeni Sanatçı Grubu'nu kazandı ve 29. Altın Disk Ödülü'ne aday gösterildi, Yeni Sanatçı Ödülü kazandı. 2016'da grup, ilk Japon stüdyo albümü ''Moriagatteyo''yu piyasaya sürdü.

GOT7 GRUBU ÜYELERİ KİMLERDİR?

Mark

JB

Jackson

Jinyoung

Youngjae

BamBam

Yugyeom

DİSKOGRAFİ

Identify (2014)

Moriagatteyo (2016)

Flight Log: Turbulence (2016)

Present: You (2018)

Breath of Love: Last Piece (2020)

FİLMOGRAFİ

Dream Knight (2015)

KONSER TURLARI

Fly Tour (2016)

Eyes on You Tour (2018)

Keep Spinning Tour (2019)

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