TRT'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü merak eden kişiler, Gönül Dağı fragman izle araması ile Gönül Dağı 76. Bölüm fragmanını araştırıyorlar. Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı, yeni bölümün yayınlanmasının hemen ardından merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 76. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı fragman İZLE! Gönül Dağı 76. Bölüm fragmanı Full HD İZLE!

Gönül Dağı fragman izle araması, Cumartesi günü TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Gönül Dağı 75. Bölümün sona ermesi ile birlikte yayınlandı. 72. Bölümü izleyen vatandaşlar bölümün sona ermesi ile birlikte Gönül Dağı 76. Bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Gönül Dağı 76. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı fragman İZLE! Gönül Dağı 76. Bölüm fragmanı Full HD İZLE!

GÖNÜL DAĞI FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 75. Bölüm fragmanı 5 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluştu. Merakla beklenen Gönül Dağı 76. Bölüm ise 12 Kasım Cumartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicileri ile buluşacak.

GÖNÜL DAĞI FRAGMAN İZLE

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berk Atan - Taner Kaya

Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar - Sefer Arslan

Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya

Ege Aydan - Münir Korkmaz

Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya

Nuri Gökaşan - Musa Çakır

Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy

Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan

Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy