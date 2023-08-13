Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto tarifi! Masterchef Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto nedir, nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?

Masterchef 13 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto nasıl yapılır? Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto yemek tarifi! Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto nasıl yapılır? Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto tarifi oldu. Peki en güzel Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto yemek tarifi nasıldır? Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto yemeği nasıl yapılır? Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto için gerekli malzemeler nelerdir?

GİRİT KABAKLI KAYMAKLI RİSOTTO İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Bu tarifte, Girit mutfağından ilham alınarak hazırlanan bir kabaklı kaymaklı risotto tarifi yer alıyor.

Malzemeler:

1 su bardağı arborio pirinci (veya risotto pirinci)

1 orta boy kabak, rendelenmiş

1 soğan, doğranmış

2 diş sarımsak, doğranmış

1/4 su bardağı beyaz şarap

3 su bardağı tavuk veya sebze suyu

1/2 su bardağı kaymak

1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Tuz ve karabiber

Zeytinyağı

Taze biberiye veya fesleğen yaprakları (isteğe bağlı)

GİRİT KABAKLI KAYMAKLI RİSOTTONASIL YAPILIR?

Tavuk veya sebze suyunu kaynatın ve ardından altını kısarak sıcak tutun.

Orta boy bir tencereye biraz zeytinyağı ekleyin. Doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.

Sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş kabakları ekleyin ve kabaklar yumuşayıp suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Arborio pirincini ekleyin ve pirinç taneleri şeffaflaşana kadar kavurun. Pirinçlerin kenarları şeffaflaşmış, ancak ortaları beyaz kaldığında yeterince kavrulduklarını anlayabilirsiniz.

Beyaz şarabı ekleyin ve pirinçlerin üzerine dökün. Şarap neredeyse buharlaşana kadar karıştırın.

Sıcak suyu, yavaşça 1 kepçe kadar ekleyin ve karıştırın. Pirinç suyu çekene kadar karıştırmaya devam edin. Sırayla sıcak su eklemeye devam edin ve sürekli karıştırarak pişirin. Bu aşama, pirincin kremamsı bir kıvama gelmesini sağlar.

Kaymak ve rendelenmiş parmesan peynirini ekleyin. Karıştırarak eriyene kadar pişirin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın. İsteğe bağlı olarak taze biberiye veya fesleğen yaprakları da ekleyebilirsiniz.

Risotto, kıvamını aldığında ocaktan alın. Üzerini kapatarak birkaç dakika dinlendirin.

Servis yaparken üzerine ekstra parmesan peyniri serpiştirerek sıcak servis edin.

Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto tarifi bu şekildedir. Afiyet olsun!