Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir?

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GALATASARAY - VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

21 Ocak 2024 tarihinde Galatasaray Daikin ile Vakifbank arasındaki TVF Sultanlar Ligi maçı, TVF Voleybol TV Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecektir. Maçın başlama saati 17:00'dir. Karşılaşma, İstanbul'da bulunan Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleşecektir. Canlı yayın izlemek isteyenler, maç saati yaklaştığında güncel yayın bilgilerini kontrol etmeleri önerilir, çünkü yayın detayları zaman içinde değişebilir.