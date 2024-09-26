GALATASARAY- PAOK MAÇINDAN KARELER!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden PAOK'u evinde ağırladı. Futbol severler, bu önemli karşılaşmaya ait kareleri merak ediyor. Maçın ardından yayınlanan fotoğraflar taraftarların ilgisini çekiyor. İşte, Galatasaray- PAOK maçından kareler!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırladığı maçta sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, taraftarının büyük desteğiyle maça hızlı başladı ve erken bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi. İlk yarıda baskılı bir oyun sergileyen Galatasaray, hücumda etkili isimleriyle rakip savunmayı zorladı.
UEFA AVRUPA LİGİ 25 EYLÜL MAÇ SONUÇLARI
Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçta Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
AZ Alkmaar- Elfsborg: 3-2
Bodo/Glimt-Porto: 3-2
Ludogorets- Slavia Prag: 0-2
Dinamo Kiev- Lazio: 0-3
Midtjylland- Hoffenheim: 1-1
Anderlecht- Ferencvaros: 2-1
Manchester United- Twente: 1-1
Nice- Real Sociedad: 1-1