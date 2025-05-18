18 Mayıs 2025 Pazar günü RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek hem 3 puanın hem de şampiyonluğun sahibi oldu. Galatasaray Kayserispor maç özeti ve gollerle ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Galatasaray Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Kayserispor maç özeti!

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Kayserispor : Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon.

CANLI ANLATIM

80' Mücadelede son 10 dakikalık bölüme girdik.

79' Ramazan orta alandan savunma arkasına uzun bir top gönderdi. Meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

77' Kayserispor'da Carole ve Attamah'ın yerlerine Hasan Ali ve Eray oyuna dahil oldu.

75' Frankowski, ceza sahası sağından kale sahasına yerden sert gönderdi. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

73' Mücadelenin bu dakikasında Galatasaray %63 - %37 Kayserispor topa hakim.

70' Karşılaşmada son 20 dakikalık bölüme girdik.

67' TEHLİKELİ ATAK! Sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderilen topta Morata penaltı noktası üzerinde sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

66' Kayserispor'da Gökhan Sazdağı ve Bourabia'nın yerlerine Jeanvier ile Carlos Mane oyuna dahil oldu.

65' BİR ŞUT! Torreira, ceza yayından sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

64' Galatasaray'da Gabriel Sara'nın yerine Alvaro Morata oyuna dahil oldu.

63' Lemina, ceza yayı gerilerinden kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

62' Kayserisporlu oyuncular kendi yarı alanında kısa paslarla top çeviriyor...

60' Mücadelenin üçte ikilik kısmını geride bıraktık.

59' BİR ŞUT! Yunus Akgün, ceza yayından sol ayak içiyle kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

57' ÖNEMLİ POZİSYON! Sara, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Osimhen arka direkte kale sahasına kafayla indirdi. Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

56' Galatasaraylı oyuncular rakip yarı sahada kısa paslar yaparak Kayserispor savunmasında boşluk arıyor...

54' TEHLİKELİ ATAK! Gabriel Sara, penaltı noktasından sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak savunmadan geri döndü. Ardından topa sahip olan Barış Alper de bir kez daha kaleyi yokladı. Top kalenin yanından dışarı gitti.

53' Sallai, ceza sahası sağında sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

52' Kullanılan serbest vuruşta Kayserispor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

51' Osimhen, rakip yarı alanın solunda Gökhan'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

48' Galatasasaraylı oyuncular, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

47' Sallai, orta alanın sağında Bourabia'ya faul yaptı.

46' İkinci yarı başladı.

İLK YARI SONUCU: Galatasaray 2-0 Kayserispor

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

44' ÖNEMLİ POZİSYON! Sallai, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Topu Sallai'nin ayağından alan Osimhen, kale sahasına yerden çevirdi. Kaleci Bilal, topa hamle yaparak dışarı gönderdi. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

43' Gabriel Sara, orta alanda Karimi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

42' TEHLİKELİ ATAK! Orta alandan savunma arkasına atılan pasta Barış Alper, topu kontrol ederek ceza sahasına kadar taşıdı ancak meşin yuvarlak ayğından açılınca kaleci Bilal topa sahip oldu.

39' ÖNEMLİ POZİSYON! Sol kanattan, ceza sahasına açılan ortada Miguel Cardoso'nun yaptığı vuruşu Muslera kurtardı.

37' Osimhen, tedavisinin tamamlanması için saha kenarına alındı.

36' Osimhen, rakip yarı alanın sağında Majid Hosseini'ye faul yaptı. Pozisyonun ardından Osimhen'de kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.

35' İlk yarıda son 10 dakikalık bölüme girdik.

34' Nazon'un sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Abdulkerim Bardakcı, araya girerek topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

32' TEHLİKELİ ATAK! Ramazan Civelek, ceza sahası sağından kale sahasına yerden çevirdi. Savunmada Davinson Sanchez, son anda araya girerek topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

30' GOL BARIŞ ALPER YILMAZ! Kayserispor'un kullandığı serbest vuruşta ceza yayının gerisine düşen topta meşin yuvarlak Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Barış Alper, penaltı noktasında çektiği şutta topu ağlarla buluşturdu.

29' GOOOLLL! (Barış Alper Yılmaz)

27' GOL VICTOR OSIMHEN! Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen'in yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

26' GOOOLLL! (Victor Osimhen)

24' Galatasaraylı oyuncular tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

23' BİR KAFA! Barış Alper, sol kanattan kale sahasına ortaladı. Kaleye yakın mesafeden Osimhen kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

21' Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'nın ellerinde kaldı.

20' TEHLİKELİ ATAK! Orta alanda Gabriel Sara'nın yaptığı top kaybı sonrası Kayserispor hızla çıktı. Karimi, hiç beklemeden sağ kanattaki Ramazan'ı gördü ve pasını gönderdi. Ramazan, bir anda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı! Sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı ancak Muslera gole izin vermedi! Tecrübeli kaleci, topu kornere çeldi. Kayserispor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

19' Sallai'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortayı kaleci Bilal kalesini terk ederek çift yumrukla topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

18' Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sara'nın kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı gitti.

16' Bourabia, rakip yarı alanın solunda Sallai'ye faul yaptı.

15' Mücadelede ilk 15 dakikalık bölümü geride bıraktık.

14' Sallai, orta alanın solunda Miguel Cardoso'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

12' BİR ŞUT! Lemina'nın savunmadan rakip sahaya gönderdiği uzun topta Barış Alper, ceza yayı soluna topu indirdi. Osimhen'in sağ ayak üstüyle sert vurduğu şutu kaleci Bilal, sağına uzanarak dışarı çeldi. Galatasaray, sol kanattan kşe vuruşu kullanacak.

10' Galatasaray tüm hatlarıyla gol arıyor...

8' Torreira, orta sahanın sağında Ramazan Civelek'e faul yaptı.

6' Barış Alper'in ceza yayı gerilerinden sağ ayak üstüyle çektiği şut yandan dışarı gitti. Kayserispor, kale vuruşu kullanacak.

3' Eren Elmalıi rakip ceza sahasının sol dışında Gökhan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

2' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Kartal Kayra'nın ceza sahasına açtığı orta doprudan dışarı gitti.

2' Carole, sol kanattan ceza sahasına ortaladı Yunus Akgün'e çarpan top dışarı çıktı. Kayserispor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.