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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir?

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray- Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sporseverler, Galatasaray - Beşiktaş şifreli mi olacak? Sorusunu merak ediyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş şifreli mi olacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir?

Galatasaray - Beşiktaş şifreli mi olacak? Merak edilmekte. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Peki, Galatasaray - Beşiktaş şifreli mi olacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki kritik Trendyol Süper Lig maçı, Türkiye'de Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk platformunda 77. kanalda, Kablo TV'de 232 numaralı kanalda yer almakta olup, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayınlanacaktır. Ayrıca, beIN Sports Tod TV de Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek numaralı kanallar arasında bulunmaktadır. Buna göre Galatasaray - Beşiktaş maçı şifrelidir. Galatasaray - Beşiktaş karşılaşması resmi olarak herhangi bir platform üzerinden şifresiz izlenememektedir.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'İ

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Omar Colley, Necip Uysal, Al-Musrati, Daniel Amartey, Ernest Muci, Milot Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerim Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Emir Ceran
Emir Ceran
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