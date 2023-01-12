Fulham Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fulham Chelsea maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Premier Lig'te hedeflerine ulaşmak isteyen Fulham Chelsea takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Fulham Chelsea maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Fulham Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Fulham maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Fulham Chelsea maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Fulham Chelsea maçı ile ilgili tüm detaylar...

Fulham Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig'te hedeflerine ulaşmak isteyen Fulham Chelsea takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Fulham Chelsea maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Fulham Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Fulham maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Fulham Chelsea maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Fulham Chelsea maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

FULHAM - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fulham - Chelsea maçı saat 23.00'de başlayacak.

FULHAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Fulham - Chelsea maçı bu akşam saat 23.00'de oynanacak.

FULHAM - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fulham - Chelsea maçı Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

FULHAM - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fulham - Chelsea maçı Londra'da, Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak