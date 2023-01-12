2022 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu. Spor dünyasının yakından takip ettiği ödüller hakkında detaylar araştırılırken FİFA yılın futbolcusu adayları kimler, merak edildi.

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 en başarılı isimleri seçilecek. Peki, FİFA yılın futbolcusu adayları kimler 2022?

FİFA YILIN FUTBOLCUSU ADAYLARI KİMLER?

EN İYİ ERKEK FUTBOLCU ADAYLARI

JULIAN ALVAREZ (Manchester City)

MUHAMMED SALAH (Liverpool)

LUKA MODRIC (Real Madrid)

KYLIAN MBAPPE (Paris Saint-Germain)

SADIO MANE (Bayern Münih)

ROBERT LEWANDOWSKI (Barcelona)

VINICIUS JR. (Real Madrid)

ACHRAF HAKIMI (Paris Saint-Germain)

ERLING HAALAND (Manchester City)

KEVIN DE BRUYNE (Manchester City)

KARIM BENZEMA (Real Madrid)

JUDE BELLINGHAM (Borussia Dortmund)

NEYMAR (Paris Saint-Germain)

LIONEL MESSI (Paris Saint-Germain)

YILIN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Lionel Scaloni

Walid Regragui

Pep Guardiola

Didier Deschamps

Carlo Ancelotti

DİĞER KATEGORİLERDEKİ ADAYLAR ŞÖYLE

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör

Sonia Bompastor (Olimpik Lyon)

Emma Hayes (Chelsea)

Bev Priestman (Kanada Milli Takımı)

Pia Sundhage (Brezilya Milli Takımı)

Martina Voss-Tecklenburg (Almanya Milli Takımı)

Sarina Wiegman (İngiltere Milli Takımı)

En iyi erkek kaleci

Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Sevilla)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

En iyi kadın kaleci

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Mary Earps (Manchester United)

Christiane Endler (Olimpik Lyon)

Merle Frohms (Wolfsburg)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Sandra Panos Garcia-Villamil (Barcelona)

En iyi gol

Mario Balotelli, Amandine Henry, Theo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappe, Francisco Gonzalez Metilli, Marcin Oleksy, Salma Paralluelo, Richarlison, Alessia Russo, Dimitri Payet

En iyi taraftar

Abdullah Al Salmi (Saudi Arabistan), Arjantin Milli Takımı, Japonya Milli Takımı