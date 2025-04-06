Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Trabzonspor maç ÖZETİ!

Her iki takımın da büyük hedeflerle çıktığı bu zorlu karşılaşma, hem skoru hem de golleriyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti, kimler gol attı ve maçın önemli anları nelerdi? İşte 6 Nisan 2025 Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının sonucu ve tüm detaylarıyla maç özeti...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 4-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

M.S Fenerbahçe 4-1 Trabzonspor

90' Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ilave edildi.

89' Mücadele hakem atışıyla kaldığı yerden yeniden hareketlendi.

88' Savic, Fenerbahçe yedek kulübesiyle yaşadığı gerginliğin ardından sarı kart gördü.

87' Anderson Talisca, bir önceki pozisyonda Savic ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

86' Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

85 ' Osayi Samuel, ceza yayının sağından sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarla kalenin üstünden dışarı gitti.

81' Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

80' Trabzonspor'da Batista Mendy'nin yerine Anthony Nwakaeme oyuna dahil oldu.

78' Anderson Talisca, Süper Lig'de ilk kez hat-trick yaptı.

77' NEFİS BİR GOL! Szymanski'nin sağ kanattan açtığı ortada Trabzonspor savunmasından seken top ceza yayının soluna geldi. Talisca'nın bekletmeden sol ayağının üstüyle gelişine çektiği şutta meşin yuvarlk ağlarla buluştu.

77' GOOOLLL! Fenerbahçe 4-1 Fenerbahçe (Talisca)

77' NEFİS BİR GOL! Szymanski'nin sağ kanattan açtığı ortada Trabzonspor savunmasından seken top ceza yayının soluna geldi. Talisca'nın bekletmeden sol ayağının üstüyle gelişine çektiği şutta meşin yuvarlk ağlarla buluştu.

77' GOOOLLL! Fenerbahçe 4-1 Fenerbahçe (Talisca)

73' Vişça, sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi ancak savunmada Osayi Samuel araya girerek topu dışarı gönderdi. Trabzonspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

72' TEHLİKELİ ATAK! Anderson Talisca'nın ceza yayı solundan ceza yayında bulunan Edin Dzeko'ya verdiği pasta Dzeko, sağ ayak içiyle şutunu çekti. Uğurcan Çakır, soluna uzanarak topu çeldi. Sağ kanata açılan topta Szymanski ceza sahasına ortaladı ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

71' Trabzonspor'da Arif Boşluk ve Mustafa Eskhellaç'ın yerine Cihan Çanak ile Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.

70' Mücadelede son 20 dakikalık bölüme girdik.

64' GOOOLLL! Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Talisca)

60' GOOOLLL! Fenerbahçe 2-1 Trabzonspor (Skriniar)

59' Lundstram, orta alanda Saint Maximin'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

58' Lundstram, orta alanda Szymanski'ye faul yaptı.

56' Malheiro, orta alanda Saint Maximin'e faul yaptı.

55' Fred, orta alanda Batista Mendy'ye faul yaptı.

53' Fenerbahçe, ön alanda yoğun bir baskı gerçekleştiriyor...

51' Talisca, Uğurcan Çakır'ın soluna doğru kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

51' GOOOLLL! Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor (Talisca)

50' PENALTI! VAR odasıyla iletişimde olan hakem Mehmet Türkmen, Osayi Samuel'e yapılan faulün ceza sahası içinde gerçekleştiğini tespit etti.

49' Osayi Samuel, rakip ceza sahasının sağ dışında Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

47' Zubkov, rakip yarı alanın solunda Amrabat'a faul yaptı

46' Dev maçın ikinci yarısı başladı.

46' Fenerbahçe'de Djiku'nun yerine Anderson Talisca oyuna dahil oldu.

İ.Y Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor

45+4' Kaleci Uğurcan'ın degajında sağ kanatta topu kontrol eden Zubkov, bekletmeden Banza'nın önüne topu indirdi. Banza, ceza yayının sağından penaltı noktasının solunda bulunan Denis Draguş'a yerden pasını verdi. Draguş, sağ ayak içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

45+4' GOOOLLL! Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor (Draguş)

45+3' Osayi Samuel'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

45+2' TEHLİKELİ ATAK! Kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken top bu kez ceza yayında Saint Maximin'in önünde kaldı. Maximin, bekletmeden gelişine şutunu çekti. Uğurcan Çakır, soluna uzanarak topu kurtardı.

45' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası dışında Fred'in önünde kaldı. Fred'in bekletmeden yaptığı vuruş savunmadan sekerek dışarı çıktı. Fenerbahçe, aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

44' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası dışında Fred'in önünde kaldı. Fred'in bekletmeden yaptığı vuruş savunmadan sekerek dışarı çıktı. Fenerbahçe, aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

44' Fred'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmadan seken top dışarı gitti. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

43' Lundstram, rakip yarı alanda Amrabat'a faul yaptı.

42' Osayi Samuel'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Edin Dzeko'nun kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

41' Dusan Tadic, rakip ceza sahası içinde Mustafa Eskihellaç'a faul yaptı.

40' İlk yarıda son 5 dakikalık bölüme girdik.

39' TEHLİKELİ ATAK! Zubkov, sağ kanattan topu sürerek ceza sahası sağından sağ ayağıyla şutunu çekti. Dominik Livakovic, gole izin vermedi.

36' DİREKTEN DÖNDÜ! Szymanski'nin ceza sahası solundan çizgiye inerek açtığı orta kaleye yönelerek üst direkten döndü. Sonrasında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

35' ÖNEMLİ POZİSYON! Maximin, orta alandan topu sürerek sağ kanattan bulunan Dusan Tadic'e pasını aktardı. Tadic, bekletmeden ceza yayında bulunan Edin Dzeko'ya yerden pasını verdi. Dzeko, ceza sahasına hareketlenen Fred'e pasını verdi. Fred'in sol ayağıyla çektiği şut kaleci Uğurcan'da kaldı.

33' Malheiro, sağ kanattan ceza sahası sağına girerek kale sahasına yerden ortaladı. Fenerbahçe'de Fred topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

32' BİR ŞUT! Oleksandr Zubkov, ceza yayının sağından sol ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

30' Draguş, rakip yarı alanda Fred'e faul yaptı.

29' DİREKTEN DÖNDÜ! Zubkov, sağ kanattan son çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Simon Banza'nın kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu üst direkten geri döndü. Sonrasında Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

28' Dusan Tadic, rakip yarı alanda Batista Mendy'ye faul yaptı.

27' Milan Skriniar, orta alanda Denis Draguş'a faul yaptı.

26' Osayi Samuel, orta alanda Denis Draguş'a faul yaptı.

25' TEHLİKELİ ATAK! Malheiro'nun kendi yarı alanından çıkarken geriye verdiği pasta araya giren Amrabat, kaleci Uğurcan'ı önde görünce kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak Uğurcan'da kaldı.

24' Arif Boşluk, rakip yarı alanın sol tarafında Dusan Tadic'e faul yaptı.

22' OFSAYT! Mendy'nin ceza yayı gerisinden ceza sahasına yüksek gönderdiği topta Zubkov, topu kontrol edip sol ayağıyla gelişine bir şut çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

20' TEHLİKELİ ATAK! Edin Dzeko'nun ceza yayı gerilerinden sol kanatta hareketlenen Saint Maximin'e verdiği pasta Maximin, ceza sahası solundan dar açıdan sol ayağıyla kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

19' Simon Banza, tedavisinin ardından ayağa kalktı. Mücadele Trabzonspor'un serbest vuruşuyla yeniden hareketlendi.

18' Sofyan Amrabat, orta alanda Simon Banza'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sağlık ekipleri Simon Banza'nın tedavisi için hakem Mehmet Türkmen tarafından sahaya davet edildi.

17' Mücadelenin bu dakikasında Fenerbahçe %64-%36 Trabzonspor topa hakim.

16' Trabzonspor, orta alanın sol tarafından üst üste taç atışları kullandı.

15' Mert Müldür, ceza yayı sol gerisinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

14' Osayi Samuel'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Szymanski, penaltı noktasında topu kontrol ederek bekletmeden şutunu çekti. Savunmadan sekip yükseklik kazanan topa, kaleci Uğurcan Çakır sahip oldu.

12' Saint Maximin, orta alandan rakip kaleye ilerlerken orta alanda Malheiro'nun faulüne maruz kaldı. Pozisyonun ardından Malheiro, sarı kart gördü.

9' Mert Müldür, rakip ceza yayının gerilerinden ceza sahasına derin bir top gönderdi ancak meşin yuvarlak Savic'in kontrolünde dışarı çıktı. Trabzonspor, kale vuruşu kullanacak.

8' Zubkov'un direk kaleye gönderdiği serbest vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Dominik Livakovic'te kaldı.

7' Zubkov, rakip ceza sahası sağ dışında Alexander Djiku'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Djiku, sarı kart gördü.

5' Dusan Tadic, sağ kanattan ceza sahasına yerden çevirdi. Trabzonspor savunması topu karşıladı. Bir kez daha Dusan Tadic'e gelen topta Tadic, bekletmeden ceza sahası sağındaki Edin Dzeko'ya pasını aktardı. Dzeko'nun sağ ayak üstüyle dar açıdan çektiği şut farklı şekilde dışarı gitti.

3' Arif Boşluk, orta alanda Sofyan Amrabat'a faul yaptı.

2' Oleksandr Zubkov, orta alanda Mert Müldür'e faul yaptı.

2' Denis Draguş, orta alanda Fred'e faul yaptı.

1' Dev maçta ilk düdük çaldı.