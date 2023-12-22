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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu?

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Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe ile Galatasaray derbisini hakemi birçok taraftar ve sporsever tarafından Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Sorusu ile internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem belli oldu. İki ezeli rakip arasında pazar günü oynanacak derbiye dair Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Sorusu oldukça merak ediliyor ve arama motorları üzerinde araştırılıyordu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu?

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe ile Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. İki ezeli rakip arasında pazar günü oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Lig'de şampiyonluk için mücadele eden ezeli rakipler arasında oynanacak dev derbi büyük önem taşıyor. Kazanan takım rakibiyle arasındaki puan farkını açacak.

İşte haftanın hakemleri:

Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan

Trabzonspor-Başakşehir: Volkan Bayarslan

Konyaspor-Kayserispor: Bahattin Şimşek

Adana Demirspor-Antalyaspor: Burak Pakkan

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

Alanyaspor-Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

Pendikspor-Ankaragücü: Ümit Öztürk

Emir Ceran
Emir Ceran
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