Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maç özeti! sporseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmanın sonucu ve maçın özeti haberimizde yer alıyor. Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü ilk yarısını 1-0 yenik durumda tamamladı. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maç özeti!

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü ilk yarısını 1-0 yenik durumda tamamladığı müsabakada 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde deplasman galibiyeti rekorunun da yeni sahibi oldu. Süper Lig tarihinde deplasmanda en uzun süre maç kazanan (12) takım olan sarı-lacivertliler, devam eden bir sezonda ise şu ana dek en çok üst üste 9 müsabakadan galibiyetle ayrılmıştı.

Daha önce 2010-2011 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde son 9 deplasman maçını kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, Galatasaray'a ait olan (2002-2003) 9 maçlık rekoru egale etmişti. Fenerbahçe, bu rekoru 2011-2012 sezonunun ilk 3 deplasman maçını da kazanarak 12 mücadeleye taşımış ve Süper Lig tarihinin deplasman galibiyet rekoruna imza atmıştı.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

Fatih Karagümrük, ilk yarının son anlarında Can Keleş'in kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarı bu skorla bitti. Mücadelenin ikinci yarısında baskısını arttıran Fenerbahçe 49. dakikada yıldız golcüsü Dzeko'nun kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi. Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-lacivertliler, 56. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Batshuayi kendi soluna doğru sert bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Skor 2-1 oldu. Fatih Karagümrük'te Ryan Mendes 76. dakikada, Valentin Eysseric ise 90+7'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 85'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe ulaşırken, Fatih Karagümrük 30 puanla 18. sırada kaldı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon deplasmanlarda çok etkili bir grafik sergileyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük müsabakasıyla üst üste 10. deplasman galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla devam eden bir sezonda dış sahada üst üste en çok kazanma rekorunun sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin son 10 deplasman maçı şöyle;

Fenerbahçe, bu sezon 15. haftada Beşiktaş deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından başladığı seride sırasıyla Kayserispor'u 4-3, İstanbulspor'u 5-1, Gaziantep FK'yi 1-0, Başakşehir'i 1-0, Antalyaspor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 3-1, Hatayspor'u 2-0, Trabzonspor'u 3-2 ve Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı.