Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? 2022 Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe, en sezon 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Aradan geçen beş sezonda Galatasaray, üç; Beşiktaş ise iki kez şampiyonluk yaşadı.1a

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK YILLARI

Fenerbahçe 28 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1933, 1935, 1944), (Milli Küme - 1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950), (Süper Lig - 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014)

28 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1933, 1935, 1944), (Milli Küme - 1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950), (Süper Lig - 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014) Galatasaray 23 (Milli Küme - 1939), (Süper Lig - 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019)

Beşiktaş 20 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1934, 1951), (Milli Küme - 1941, 1944, 1947), (Federasyon Kupası - 1957, 1958), (Süper Lig - 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017)

Trabzonspor 6 (Süper Lig - 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984)

Harbiye (Harb Okulu) 3 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1924, 1942, 1945)

Gençlerbirliği 2 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1941 ve 1946)

Başakşehir 1 (Süper Lig - 2020)

Bursaspor 1 (Süper Lig - 2010)

Göztepe 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1950)

Ankaragücü 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1949)

Ankara Demirspor 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1947)

Eskişehir Demirspor 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1940)

Güneş 1 (Milli Küme - 1938)

İstanbulspor 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1932)

Muhafızgücü 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1927)

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Süper Lig'de toplam 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, en son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda şampiyon oldu. Fenerbahçe taraftarı yıllardır 4. yıldızın hasretini yaşıyor. İşte, 1959 yılından bu yana takımların aldıkları şampiyonluk listesi;