Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? 2022 Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu? - Haberler

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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? 2022 Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu?

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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? 2022 Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu?

Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu, Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu sorusu, Galatasaray'ın 20 yıl sonra Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda aldığı galibiyet sonrası futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İnternet üzerinden 'Fener en son ne zaman şampiyon oldu?' sorusuna cevap arıyor. FB kaç senedir şampiyon olamıyor? İşte yanıtı...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe, en sezon 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Aradan geçen beş sezonda Galatasaray, üç; Beşiktaş ise iki kez şampiyonluk yaşadı.1a

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK YILLARI

  • Fenerbahçe 28 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1933, 1935, 1944), (Milli Küme - 1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950), (Süper Lig - 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014)
  • Galatasaray 23 (Milli Küme - 1939), (Süper Lig - 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019)
  • Beşiktaş 20 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1934, 1951), (Milli Küme - 1941, 1944, 1947), (Federasyon Kupası - 1957, 1958), (Süper Lig - 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017)
  • Trabzonspor 6 (Süper Lig - 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984)
  • Harbiye (Harb Okulu) 3 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1924, 1942, 1945)
  • Gençlerbirliği 2 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1941 ve 1946)
  • Başakşehir 1 (Süper Lig - 2020)
  • Bursaspor 1 (Süper Lig - 2010)
  • Göztepe 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1950)
  • Ankaragücü 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1949)
  • Ankara Demirspor 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1947)
  • Eskişehir Demirspor 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1940)
  • Güneş 1 (Milli Küme - 1938)
  • İstanbulspor 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1932)
  • Muhafızgücü 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1927)

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Süper Lig'de toplam 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, en son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda şampiyon oldu. Fenerbahçe taraftarı yıllardır 4. yıldızın hasretini yaşıyor. İşte, 1959 yılından bu yana takımların aldıkları şampiyonluk listesi;

SezonŞampiyonİkinci
1959Fenerbahçe Galatasaray
1959-60Beşiktaş Fenerbahçe
1960-61Fenerbahçe Galatasaray
1961-62Galatasaray Fenerbahçe
1962-63Galatasaray Beşiktaş
1963-64Fenerbahçe Beşiktaş
1964-65Fenerbahçe Beşiktaş
1965-66Beşiktaş Galatasaray
1966-67Beşiktaş Fenerbahçe
1967-68Fenerbahçe Galatasaray
1968-69Galatasaray Eskişehirspor
1969-70Fenerbahçe Eskişehirspor
1970-71Galatasaray Fenerbahçe
1971-72Galatasaray Eskişehirspor
1972-73Galatasaray Fenerbahçe
1973-74Fenerbahçe Beşiktaş
1974-75Fenerbahçe Galatasaray
1975-76Trabzonspor Fenerbahçe
1976-77Trabzonspor Fenerbahçe
1977-78Fenerbahçe Trabzonspor
1978-79Trabzonspor Galatasaray
1979-80Trabzonspor Fenerbahçe
1980-81Trabzonspor Adanaspor
1981-82Beşiktaş Trabzonspor
1982-83Fenerbahçe Trabzonspor
1983-84Trabzonspor Fenerbahçe
1984-85Fenerbahçe Beşiktaş
1985-86Beşiktaş Galatasaray
1986-87Galatasaray Beşiktaş
1987-88Galatasaray Beşiktaş
1988-89Fenerbahçe Beşiktaş
1989-90Beşiktaş Fenerbahçe
1990-91Beşiktaş Galatasaray
1991-92Beşiktaş Fenerbahçe
1992-93Galatasaray Beşiktaş
1993-94Galatasaray Fenerbahçe
1994-95Beşiktaş Trabzonspor
1995-96Fenerbahçe Trabzonspor
1996-97Galatasaray Beşiktaş
1997-98Galatasaray Fenerbahçe
1998-99Galatasaray Beşiktaş
1999-00Galatasaray Beşiktaş
2000-01Fenerbahçe Galatasaray
2001-02Galatasaray Fenerbahçe
2002-03Beşiktaş Galatasaray
2003-04Fenerbahçe Trabzonspor
2004-05Fenerbahçe Trabzonspor
2005-06Galatasaray Fenerbahçe
2006-07Fenerbahçe Beşiktaş
2007-08Galatasaray Fenerbahçe
2008-09Beşiktaş Sivasspor
2009-10Bursaspor Fenerbahçe
2010-11Fenerbahçe Trabzonspor
2011-12Galatasaray Fenerbahçe
2012-13Galatasaray Fenerbahçe
2013-14Fenerbahçe Galatasaray
2014-15Galatasaray Fenerbahçe
2015-16Beşiktaş Fenerbahçe
2016-17Beşiktaş Başakşehir
2017-18Galatasaray Fenerbahçe
2018-19Galatasaray Başakşehir

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