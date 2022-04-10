Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? 2022 Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu?
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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu, Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu sorusu, Galatasaray'ın 20 yıl sonra Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda aldığı galibiyet sonrası futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İnternet üzerinden 'Fener en son ne zaman şampiyon oldu?' sorusuna cevap arıyor. FB kaç senedir şampiyon olamıyor? İşte yanıtı...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe, en sezon 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Aradan geçen beş sezonda Galatasaray, üç; Beşiktaş ise iki kez şampiyonluk yaşadı.1a
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK YILLARI
- Fenerbahçe 28 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1933, 1935, 1944), (Milli Küme - 1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950), (Süper Lig - 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014)
- Galatasaray 23 (Milli Küme - 1939), (Süper Lig - 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019)
- Beşiktaş 20 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1934, 1951), (Milli Küme - 1941, 1944, 1947), (Federasyon Kupası - 1957, 1958), (Süper Lig - 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017)
- Trabzonspor 6 (Süper Lig - 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984)
- Harbiye (Harb Okulu) 3 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1924, 1942, 1945)
- Gençlerbirliği 2 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1941 ve 1946)
- Başakşehir 1 (Süper Lig - 2020)
- Bursaspor 1 (Süper Lig - 2010)
- Göztepe 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1950)
- Ankaragücü 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1949)
- Ankara Demirspor 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1947)
- Eskişehir Demirspor 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1940)
- Güneş 1 (Milli Küme - 1938)
- İstanbulspor 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1932)
- Muhafızgücü 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1927)
FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?
Süper Lig'de toplam 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, en son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda şampiyon oldu. Fenerbahçe taraftarı yıllardır 4. yıldızın hasretini yaşıyor. İşte, 1959 yılından bu yana takımların aldıkları şampiyonluk listesi;
|Sezon
|Şampiyon
|İkinci
|1959
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|1959-60
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|1960-61
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|1961-62
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1962-63
|Galatasaray
|Beşiktaş
|1963-64
|Fenerbahçe
|Beşiktaş
|1964-65
|Fenerbahçe
|Beşiktaş
|1965-66
|Beşiktaş
|Galatasaray
|1966-67
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|1967-68
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|1968-69
|Galatasaray
|Eskişehirspor
|1969-70
|Fenerbahçe
|Eskişehirspor
|1970-71
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1971-72
|Galatasaray
|Eskişehirspor
|1972-73
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1973-74
|Fenerbahçe
|Beşiktaş
|1974-75
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|1975-76
|Trabzonspor
|Fenerbahçe
|1976-77
|Trabzonspor
|Fenerbahçe
|1977-78
|Fenerbahçe
|Trabzonspor
|1978-79
|Trabzonspor
|Galatasaray
|1979-80
|Trabzonspor
|Fenerbahçe
|1980-81
|Trabzonspor
|Adanaspor
|1981-82
|Beşiktaş
|Trabzonspor
|1982-83
|Fenerbahçe
|Trabzonspor
|1983-84
|Trabzonspor
|Fenerbahçe
|1984-85
|Fenerbahçe
|Beşiktaş
|1985-86
|Beşiktaş
|Galatasaray
|1986-87
|Galatasaray
|Beşiktaş
|1987-88
|Galatasaray
|Beşiktaş
|1988-89
|Fenerbahçe
|Beşiktaş
|1989-90
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|1990-91
|Beşiktaş
|Galatasaray
|1991-92
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|1992-93
|Galatasaray
|Beşiktaş
|1993-94
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1994-95
|Beşiktaş
|Trabzonspor
|1995-96
|Fenerbahçe
|Trabzonspor
|1996-97
|Galatasaray
|Beşiktaş
|1997-98
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1998-99
|Galatasaray
|Beşiktaş
|1999-00
|Galatasaray
|Beşiktaş
|2000-01
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2001-02
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2002-03
|Beşiktaş
|Galatasaray
|2003-04
|Fenerbahçe
|Trabzonspor
|2004-05
|Fenerbahçe
|Trabzonspor
|2005-06
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2006-07
|Fenerbahçe
|Beşiktaş
|2007-08
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2008-09
|Beşiktaş
|Sivasspor
|2009-10
|Bursaspor
|Fenerbahçe
|2010-11
|Fenerbahçe
|Trabzonspor
|2011-12
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2012-13
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2013-14
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2014-15
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2015-16
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|2016-17
|Beşiktaş
|Başakşehir
|2017-18
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2018-19
|Galatasaray
|Başakşehir
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