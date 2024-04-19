Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi (UEFA Konferans Ligi 19 Nisan Cuma)? (Fenerbahçe -Olympiakos)

İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. Peki, Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi?

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ?

İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısını 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.

İşte o gol;

Kanarya'nın milli yıldızı İrfan Can Kahveci, kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor. Tüm kulvarlarda 43. maçına çıkan İrfan Can, bu karşılaşmadaki golüyle birlikte sayısını 16'ya yükseltti. 28 yaşındaki futbolcunun 12 de asisti bulunuyor.

UZATMA DEVRELERİ OYNANDI

Uzatma devrelerinde ilk yarı golsüz geçildi ve skorda değişiklik olmadı. Maçın 2. uzatma devresinde geçildi.

Maçın 2. uzatma devresinde de gol olmadı ve uzatma devrelerine geçildi.

Seri penaltı atışları sonunda turu geçen taraf Olimpiakos oldu.

Fenerbahçe'de Tadic, Cengiz ve Bonucci penaltı atışını gole çeviremeyen isimler oldu.