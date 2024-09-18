Fed faizi indirirse dolar ve altın ne olur? Fed faiz düşürürse piyasalar ne olur?

Eylül ayı Fed faizi indirir mi ve faiz indirimi olursa eğer dolar, altın ne olur soruları gündeme geliyor. Küresel finans piyasalarında büyük bir ilgiyle takip edilirken, özellikle kripto para piyasasında heyecanla karşılanıyor. Fed faizi indirirse dolar ve altın ne olur? Fed faiz düşürürse piyasalar ne olur? Detaylar haberimizdedir…

FED FAİZİ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı toplantısının tarihi belli oldu. Fed, faiz kararını 18 Eylül 2024 Çarşamba günü açıklayacak ve karar, akşam saat 21.00'de duyurulacak.

FED FAİZİ İNDİRİRSE DOLAR NE OLUR?

ABD'de dolar faizlerinin artması, genellikle küresel rezerv para olarak kullanılan ABD dolarının farklı ülkelerden geri dönmesine neden olur. Bu durum, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açar.

FED FAİZİ DÜŞERSE ALTIN NE OLUR?

Genellikle, faiz oranları ile değerli metaller, özellikle altın arasında ters bir ilişki bulunur. Bu nedenle, Fed faiz artırımı yaparsa, altın fiyatlarının düşme eğiliminde olması beklenir. Yüksek faiz oranları, yatırımcıları altın gibi değerli metallerden çıkarak faiz getirisi sağlayan diğer yatırım araçlarına yönlendirebilir. Ancak, altın güvenli liman olarak bilindiğinden, küresel ekonomik belirsizlikler ve gelişmeler altın fiyatlarını da etkileyebilir.

FED FAİZİ İNDİRİRSE BORSA NE OLUR?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, söz konusu belirsizlikler nedeniyle para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.