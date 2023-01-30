FED Faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

Yeni yılın ilk faiz kararı ne olacak FED toplantısı ne zaman? ABD merkez Bankası FED toplantısı geri sayım başladı! Piyasanın gözü kulağı FED tarafından açıklanacak yeni faiz kararında. Peki, FED Faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Ocak ayı Faiz beklentisi ne yönde? Son FED toplantısında faiz kararı ne olmuştu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Geçtimiz yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" ifadelerini kullanmıştı. Yatırımcılar Ocak ayı FED faiz kararını ne zaman açıklayacağını merak ediyor. Peki, FED Faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Ocak ayı Faiz beklentisi ne yönde? Son FED toplantısında faiz kararı ne olmuştu? Detaylar haberimizde...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı tarihi belli oldu. Buna göre ABD Merkez Bankası FED yeni yılın ilk toplantısını 31 Ocak -1 Şubat tarihleri arasında yapacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın açıklama yapması bekleniliyor.

OCAK AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakılırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise 50 baz puan faiz artışına gideceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, gelecek hafta merkez bankası kararları ve yoğun makroekonomik veri takviminin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini dile getirerek, fiyatlamaların yükselebileceğini ifade etti..

SON FED TOPLANTISI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Geçtimiz yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" ifadelerini kullandı.