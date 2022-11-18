FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Faiz kararı ne zaman ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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FED faiz kararı için gün sayıyor. FED faiz kararının açıklanmasını bekleyen birçok vatandaş, arama motorları üzerinde FED faiz toplantısı ne zaman? Sorusunu ve FED faiz kararını ne zaman açıklanacak? Sorusunu araştırıyor. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararını ne zaman açıklanacak?
FED faiz toplantısı, alınacak faiz kararını merak eden vatandaşlar gündeminde yer alıyor. Ekim ayında ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına yükseltmişti. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı ekonomi piyasalarını yakından takip edenler için gündemdeki yerini aldı. Yılın son toplantısı olarak gerçekleşecek FED faiz kararı için gözler tarihlere kilitlendi. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararını ne zaman açıklanacak?
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Amerika Merkez Bankası son toplantısını 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdi ve ardından karar açıklandı.
Yeni toplantı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu toplantıda FED, yeni yılın ekonomik öngörülerini duyuracak. Toplantı akabinde 14 Aralık akşamı saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklama yapması bekleniyor.