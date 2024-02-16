Fatma Sakana kimdir? Fatma Sakana öldürüldü mü? 10 askerimizi şehit eden Fatma Sakan öldürüldü mü?

MİT'in Suriye'ye düzenlediği nokta operasyonda, 2012 yılında Şırnak'ta 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faillerinden PKK sözde sorumlusu Fatma Sakana etkisiz hale getirildi. Fatma Sakana kimdir? Fatma Sakana öldürüldü mü? Detaylar haberimizde...

FATMA SAKANA KİMDİR?

Fatma Sakana, 2006 yılında İran'dan örgüte katıldı. 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü. Bu dönemde güvenlik güçlerine karşı eylemlerde yer aldı. 2014'te Suriye'ye geçen Sakana, uzun süre PKK/YPG'nin sözde Ayn El Arab sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

FATMA SAKANA ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

MİT, 2012'de Şırnak'ta 10 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana'yı Suriye'de operasyonla etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer almıştı. MİT'in Suriye'ye düzenlediği nokta operasyonda, 2012 yılında Şırnak'ta 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faillerinden PKK sözde sorumlusu Fatma Sakana etkisiz hale getirildi.