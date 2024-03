Faruk Demir kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Faruk Demir kaç yaşında, nereli? Faruk Demir biyografisi!

FARUK DEMİR KİMDİR?

Faruk Demir, 1963 yılında Ardahan'ın Hanak ilçesinde dünyaya geldi. Demir, ilk ve orta öğrenimini Ardahan Hanak'ta tamamladı. 1982 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne girdi ve mezun oldu.

Faruk Demir, 1987 yılında TRT'nin açmış olduğu yetişmiş ses sanatçısı sınavında başarılı olarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı unvanıyla TRT'de çalışmaya başladı ve 1999 yılına kadar devam etti.

Faruk Demir, TRT ekranlarında Kuşaktan Kuşağa, Yüreğimizin Dili Türkülerimiz, Türküye Merhaba gibi çeşitli Türk Halk Müziği programlarında sunuculuk ve danışmanlık yaptı. Aynı yıllarda, kendi bestelerinin de yer aldığı Güneşim Ol ve Ardahan'ın Yollarında isimli iki albüm çıkardı.

Faruk Demir, 1999 yılında DSP'den milletvekili adayı oldu ve 21.dönem Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu üyeliği TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlıkları yaptı.

Sanatçı, halen Başkent Üniversitesi televizyonu Kanal B'nin müzik direktörlüğünü ve aynı kanalda Pazar günleri 21.00 - 23.00 arası yayınlanan Yurdun Sesi programının yayın ve sunuculuğunu yapmaktadır.

Faruk Demir, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Ardahan Belediye Başkanı oldu.