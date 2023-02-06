Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası bugün oynanacak Eyüpspor Bodrumspor maçı ertelenecek mi? merak konusu oldu. Peki, Eyüpspor-Bodrumspor maçı ertelendi mi? Eyüpspor maçı ne zamana ertelendi? Eyüpspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Meydana gelen depremin ardından Giresun spor maçı yayınlanacak mı? merak konusu oldu. Peki, Eyüpspor-Bodrumspor maçı ertelendi mi? Eyüpspor maçı ne zamana ertelendi? Eyüpspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

EYÜPSPOR BODRUMSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Spor Toto Süper Lig maçları oynanacak mı araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yapılacak tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğu açıkladı.

Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ertelendi)

Fenerbahçe-Konyaspor (Ertelendi)

Giresunspor- Kayserispor (Ertelendi)