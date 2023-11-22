EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İMKANI || Hiç çalışmayan bir ev hanımı nasıl emekli olabilir? Ev hanımlarına emeklilik başvuru şartları nelerdir?

"Ev hanımlarına emeklilik başvuru şartları nelerdir?" Sorusu merak ediliyor. Milyonlarca ev hanımını yakından ilgilendiren torba yasa teklifi Meclis'e geliyor. Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolu açılacak. Peki, Ev hanımlarına emeklilik imkanı başvuru nasıl yapılır? Hiç çalışmayan bir ev hanımı nasıl emekli olabilir? Ev hanımlarına emeklilik başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

Milyonları ilgilendiren yeni torba yasa düzenlemesi Meclis gündemine geliyor. Torba yasa teklifinde en dikkat çeken başlıklardan biri ev hanımlarına emeklilik imkanı. Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Peki, Ev hanımlarına emeklilik imkanı başvuru nasıl yapılır? Hiç çalışmayan bir ev hanımı nasıl emekli olabilir? Ev hanımlarına emeklilik başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İMKANI

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek. İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.