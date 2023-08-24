Eski Manyas Mahallesi'ndeki kale turizme kazandırılacak

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Eski Manyas Mahallesi'nde bulunan kalenin turizme kazandırılması istendi.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki mahallede kalıntıları bulunan kale, Bizanslılar döneminde inşa edildi. Bölgeye 1269 yılında Karesi Beyliği egemen oldu, 1345'te ise Osmanlıların hakimiyetine geçti.

Eski Manyas Mahallesi Muhtarı Can Güney, yaptığı açıklamada, mahallelerinde Osmanlılar'dan kalma cami, türbe, zaviye ve hamamın yanı sıra eski dönemlere ait şapelin bulunduğunu söyledi.

Güney, Eski Manyas Kalesi'nin yer aldığı bölgenin 2019 yılında birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildiğini belirterek, "Tarihi mirasımıza sahip çıkmak, ortaya çıkarmak, doğal ve kültürel değerlerimizi ilçemize, ülkemize, insanlığımıza kazandırmak istiyoruz. Mahallemiz bitki örtüsü, orman ve çevre güzelliğini de sayarsak insanlarımızın aileleri ile tarihi kalıntılarla doğal güzellikleri birlikte yaşayacaklardır." ifadesini kullandı.

Kalenin define arayanlar tarafından tahrip edildiğini aktaran Güney, mahalle halkı adına bölgenin turizme kazandırılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.