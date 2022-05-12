Eski futbolcu Sezer Öztürk neden ceza aldı, suçu nedir? Sezer Öztürk olayı nedir?

Eski futbolcu Sezer Öztürk neden ceza aldı, suçu nedir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındakilerin karıştığı yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olaydan sonra kaçan Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıkmıştı.

SEZER ÖZTÜRK NEDEN CEZA ALDI?

Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SEZER ÖZTÜRK TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA VURDU

Kavganın ardından eve giderek eşlerini ve çocuklarını bırakan Öztürk ile Genç hastaneye doğru yola çıktıklarında aynı grup tarafından önleri tekrar kesildi. Bu kez çıkan kavgada silahını ateşleyen Sezer Öztürk, Halil İbrahim Scholten'i vurarak ölümüne neden oldu. Olayın ardından tutuklanan Sezer Öztürk ve Ömer Genç hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

14 YIL 7 AY HAPİS CEZASI ALDI

Futbolcu Öztürk hakkında "tahrik altında kasten öldürme", "tahrik altında yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından toplamda 14 yıl 7 Ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

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