ERZİNCAN'daki 9 işçiye ulaşıldı mı? İşçilere ne oldu?

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan bir altın madeninde önceki gün meydana gelen toprak kayması nedeniyle kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları gece gündüz demeden sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarında 827 personel görev yapıyor. Öte yandan soruşturmada firma sorumlusu ve maden saha sorumlusu da dahil 7 kişi gözaltına alındı. Kazanın tüm yönleriyle incelenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Peki, ERZİNCAN'daki 9 işçiye ulaşıldı mı? İşçilere ne oldu? Detaylar haberimizde...

ERZİNCAN'DAKİ 9 İŞÇİYE ULAŞILDI MI?

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler'deki maden sahasında, dün saat 14.28'de Eski Değirmen mevkiinde heyelan yaşandı. Maden ocağı sahasındaki 200 metre yüksekliğindeki biriktirilmiş toprak kaydı. 10 milyon metreküp olduğu hesaplanan kütlenin yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği tespit edildi. Koca bir dağın çöktüğü olayda toprak altında kalan 9 madenciyi kurtarmak için bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşabilmek için çalışmalar aralıksız sürürken arama kurtarma ekipleri çalışmalarına gündüz olduğu gibi günün ilerleyen saatlerinde de devam ediyor.

İŞÇİLERE NE OLDU?

Toprak altında kalan 9 işçiden 6'sının isimleri belli oldu. İşçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.