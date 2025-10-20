Ersin Tatar kimdir? Ersin Tatar kaç yaşında, nereli? Ersin Tatar'ın siyasi görüşü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) siyaset sahnesinin en önemli ve etkili isimlerinden biri olan Ersin Tatar, hem ekonomik hem de siyasi alanlardaki geniş deneyimiyle dikkat çekiyor. Lefkoşa doğumlu olan Tatar, uluslararası eğitim hayatı ve çok yönlü kariyeriyle KKTC'nin hem Maliye Bakanlığı hem de Başbakanlık gibi kritik görevlerinde bulunmuş, 2020 yılında ise Cumhurbaşkanı seçilerek liderlik basamağının zirvesine ulaşmıştır. Peki, Ersin Tatar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Tatar hangi partide, siyasi görüşü nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hayatına dair detaylar haberimizde!

ERSİN TATAR KİMDİR?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) siyasetinde iz bırakan isimlerden biri olan Ersin Tatar, hem ekonomi hem de medya alanlarındaki geçmişiyle dikkat çeken çok yönlü bir liderdir. 7 Eylül 1960 tarihinde Lefkoşa'da dünyaya gelen Tatar, KKTC'de Maliye Bakanlığı, Başbakanlık ve son olarak da Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2020 yılında KKTC Cumhurbaşkanı olarak seçilen Tatar, görev süresi boyunca iki devletli çözüm vizyonunu savunmuş, bu yönüyle adadaki mevcut müzakere süreçlerinde yeni bir rota çizmiştir.

Tatar, eğitim hayatına Kuzey Kıbrıs'ta başlamış, ardından İngiltere'ye giderek lisans eğitimini dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi'nde tamamlamıştır. İktisat eğitiminin ardından hem özel sektör hem de medya alanında uzun yıllar boyunca üst düzey görevlerde bulunmuştur.

ERSİN TATAR KAÇ YAŞINDA?

Ersin Tatar, 7 Eylül 1960 doğumlu olup, şu an itibarıyla 65 yaşındadır. Siyasi ve mesleki kariyerine genç yaşlarda başlayan Tatar, hem yurt içi hem de yurt dışında edindiği bilgi ve deneyimlerle KKTC'de etkili roller üstlenmiştir.

65 yaşındaki siyasetçi, halen aktif olarak siyasi ve toplumsal konulara dair görüş bildirmeye devam etmekte, Kıbrıs Türk halkının çıkarları doğrultusunda çeşitli platformlarda söz sahibi olmaktadır.

ERSİN TATAR NERELİ?

Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da doğmuştur. Lefkoşa, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan en önemli merkezlerinden biri olmasının yanı sıra, Tatar'ın da çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği şehir olması açısından önemlidir.

Tatar, ailesiyle birlikte burada köklü bir geçmişe sahip olup, özellikle babası Rüstem Tatar'ın da Kıbrıs Türk siyasi tarihinde önemli bir figür olması, onun kamu hizmetine olan ilgisini şekillendirmiştir.

ERSİN TATAR'IN EŞİ KİM?

Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'dır. Kamuoyundan daha çok uzak kalmayı tercih eden bir profil çizen Sibel Tatar, eşi Ersin Tatar'ın siyasi kariyerine destek olmakla birlikte, sosyal sorumluluk projeleri ve aile yaşamına öncelik veren bir rol üstlenmiştir.

Tatar çiftinin iki çocukları bulunmaktadır. Aile yapısına önem veren Ersin Tatar, sık sık aile değerlerini ön plana çıkaran açıklamalarıyla da tanınmaktadır.

ERSİN TATAR HANGİ PARTİDEN?

Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) mensubudur. KKTC'nin en köklü ve etkili siyasi partilerinden biri olan UBP, milliyetçi-muhafazakâr çizgide yer almakta ve Kıbrıs Türk halkının egemenliğini temel alan politikalar üretmektedir.

Tatar, 2018 yılında yapılan UBP kurultayında genel başkan seçilmiş ve ardından 2019 yılında KKTC Başbakanı olmuştur. UBP'nin desteğiyle 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan Tatar, seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı olmuştur.

UBP içindeki liderliği süresince parti içi birliği sağlamayı ve özellikle Kıbrıs meselesinde Türkiye ile koordineli bir dış politika yürütmeyi öncelik haline getirmiştir.

ERSİN TATAR'IN SİYASİ GÖRÜŞÜ

Ersin Tatar'ın siyasi çizgisi, milli egemenlik ve iki devletli çözüm temelinde şekillenmektedir. Tatar, federasyon temelli çözüm önerilerine karşı mesafeli durmakta, Kıbrıs Türk halkının ayrı bir devlet olarak tanınması gerektiğini savunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı döneminde bu yaklaşımını uluslararası platformlara taşıyan Tatar, özellikle Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde, Kıbrıs sorununa dair egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talebini gündeme getirmiştir. Bu yönüyle, kendisinden önceki federasyon yanlısı liderlerden farklı bir yol izlemiş, KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Ayrıca Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünü vazgeçilmez bir güvenlik unsuru olarak görmüş ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları konusunda da KKTC'nin haklarını koruma yönünde politikalar yürütmüştür.