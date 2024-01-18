ERDOĞAN ADAY AÇIKLAMASI İZLE: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkan aday konuşması canlı izleme linki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkan aday konuşması, törene kısa bir süre kala birçok vatandaş tarafından belediye başkan aday konuşması canlı izleme linki araştırılıyor. Konuşmayı canlı olarak dinlemek ve belediye başkan adaylarını öğrenmek isteyenler gerçekleştirilecek olan konuşmayı takip edecek. Peki, Erdoğan belediye başkan aday konuşması canlı izleme linki var mı?

ERDOĞAN ADAY AÇIKLAMASI İZLEME LİNKİ VAR MI?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ederken, AK Parti'nin adayları da netleşmeye başladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı öncesi AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil birçok ilde aday göstereceği isimler de netleşti. Haberimiz içerisinde yer almakta olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkan aday konuşması canlı izleme linki üzerinden Erdoğan belediye başkan aday konuşması canlı izleyebilirsiniz.

ERDOĞAN ADAY AÇIKLAMASI İZLE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkan aday konuşması canlı yayını Saat 14.00'den itibaren birçok televizyon kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Buna göre haberimiz içerisinde yer almakta olan canlı izleme linki üzerinden aday tanıtımını canlı olarak takip edebilirsiniz.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti'de hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir dahil 48 ilin adayını açıklayacağı AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BELEDİYE BAŞKAN ADAY KONUŞMASI HANGİ KANALDA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan aday konuşması birçok televizyon kanalı üzerinden şu anda canlı olarak yayınlanıyor. Buna göre TV kanalları üzerinden bu töreni canlı olarak takip edebilir ve güncel belediye başkan adaylarını doğrudan öğrenebilirsiniz.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN