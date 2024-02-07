Enflasyon ne zaman düşmeye başlayacak? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı

Enflasyon ne zaman düşmeye başlayacak? Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde kentteki iş insanlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonda düşüşünün ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Enflasyon ne zaman düşmeye başlayacak? Detaylar!

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞMEYE BAŞLAYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa'da sanayiciler ve iş insanlarıyla görüşmesi sırasında haziran ayından itibaren enflasyonda düşüşün başlayacağını söyledi. Şimşek, programlarında fiyat istikrarının ilk sırada yer aldığını belirterek istikrarın sağlanamadığı durumda kazanımların geçici olacağı uyarısını yaptı.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ HAZİRANDA"

Bakan Şimşek, izlenen doğru politikalarla ekonomik açıdan daha yukarıya çıkılacağının belirten Şimşek, haziran ayı itibariyle enflasyonda düşüşün olacağını belirtti. Bakan Şimşek, ana hedeflerinin fiyat istikrarı olduğuna işaret ederek "Fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten ve makro finansal istikrardan bahsedemezsiniz." dedi. Ekonomi programlarının özünde fiyat istikrarı bulunduğunu belirten Şimşek bunun sağlanamaması halinde yaşanacak olanlarla ilgili de uyarı yaptı.

"FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAYAMAZSAK KAZANIMLAR GEÇİCİ OLUR"

Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlayamazsak sizin arzuladığınız tarzda nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi asla olmaz. Sadece illüzyon olur, geçici dönemsel kazanımlar olur. Kalıcı, sürdürülebilir yüksek büyümenin bir tane ön şartı var, o da fiyat istikrarıdır" ifadelerini kullandı.