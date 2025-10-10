Emin Adanur kimdir? Emin Adanur kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Bursa merkezli iş insanı ve eski Bursa spor başkanı Emin Adanur, son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimler arasında yer alıyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlar arasında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu ve eski imar müdürü Ayşegül Erkol da bulunuyor. Adanur, geçmişte sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Turgay Erdem'i hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu. Peki Emin Adanur kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Emin Adanur davası nedir? Emin Adanur hakkındaki detaylı bilgiler haberimizde...

EMİN ADANUR KİMDİR?

Emin Adanur, 1990 yılında Bursa'da doğmuş, iş dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş iş insanıdır. Aslen Muşlu olan Adanur, özellikle inşaat ve gayrimenkul alanında faaliyet göstermektedir. Ergünkent İnşaat ile olan bağlantıları ve yürüttüğü projelerle tanınan Adanur, 2023 yılında Vatan Partisi'ne katılmıştır.

Bursa spor Kulübü'nün eski başkanları arasında yer alan Adanur, spor camiasındaki etkisiyle de bilinir. Ancak iş insanı kimliği ve spor bağlantıları dışında geçmişte "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılanmış ve 28 kişiyi konut vaadiyle dolandırdığı iddiası sonucunda 9 yıl 4 ay hapis cezası almıştır.

EMİN ADANUR KAÇ YAŞINDA?

1990 doğumlu olan Emin Adanur, 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. Henüz genç yaşına rağmen iş dünyasında ve spor yönetiminde önemli görevler üstlenmiş bir isim olarak öne çıkmaktadır.

EMİN ADANUR NERELİ?

Emin Adanur, Bursa'da doğmuş olsa da ailesi aslen Muş iline dayanmaktadır. Bu kökeni, sosyal ve kültürel bağlantılarında da etkili olmuştur. Bursa merkezli iş hayatı, onu hem bölgesel hem de ulusal düzeyde tanınan bir figür haline getirmiştir.

EMİN ADANUR NE İŞ YAPIYOR?

Adanur'un iş yaşamı büyük ölçüde inşaat ve gayrimenkul sektörüne odaklıdır. Ergünkent İnşaat ile yürüttüğü projeler, özellikle konut ve ticari alanlar üzerine yoğunlaşmıştır. Bunun yanı sıra spor camiasındaki etkinliği ve siyasi bağlantıları, Adanur'un iş dünyasında geniş bir etki alanına sahip olmasını sağlamıştır.

Geçmiş dönemde dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanmış olsa da, Adanur hâlen birçok iş girişiminde aktif rol oynamaktadır. İş dünyasındaki etkisi, yerel medya ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme gelmektedir.

EMİN ADANUR DAVASI NEDİR?

Emin Adanur davası, özellikle son yıllarda kamuoyunun dikkatini çeken önemli davalardan biridir. Adanur, geçmişte 28 kişiyi konut vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanmış ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası almıştır.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni soruşturma kapsamında ise, Adanur'un adı geçen operasyonlarda gündeme gelmiş ve gözaltı süreçleri başlamıştır. Bu davalar, hem iş dünyasında hem de spor camiasında yankı uyandırmıştır. Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i hedef alması, davanın kamuoyunda geniş yer bulmasına neden olmuştur.