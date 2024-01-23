EMEKLİYE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? 2024 Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri!

2024 Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri gündeme gelirken emekli maaş farkı ne zaman yatacağı araştırılıyor. Memur emeklileri zamsız olarak maaşlarını alırken, SSK emeklileri yüzde 37,57'lik zamla maaşlarını gün gün almaktadır. Ek zam ve 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Kim ne kadar maaş farkı alacak? 2024 Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri! Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİYE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Maaş farkları ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi için düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmalıdır. Düzenlemenin 26 Ocak Cuma gününe kadar yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

2024 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihleri arasında, BAĞ-KUR emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşlarını alacaklar. SSK emeklileri refah payı hariç olmak üzere zamlı maaşlarını 17 Ocak itibariyle almaya başladı.

Meclis'te yapılacak ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri sonrasında oluşacak maaş farkları, emekli memurlar gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Bu süreçte emeklilerin hak kaybı yaşanmayacak. Ocak ayı farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlarla ödenecek ve temmuz ayında maaşlar, 6 aylık enflasyona göre yeniden hesaplanacak. Yani düzenlemeler 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.

SGK, çalışmalarını sürdürüyor ve yetişmesi durumunda maaş farkları 29-31 Ocak tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına aktarılacak.