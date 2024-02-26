Emeklilerin promosyon başvurusu son gün ne zaman, bitti mi? Hangi banka en yüksek promosyon veriyor?

Emeklilerin promosyon başvurusu son gün ne zaman? Promosyon ödeme başvurusu bitti mi? sorularına yanıt aranıyor. Bu promosyonlar 10 bin ila 15 bin TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Emeklilerin promosyon başvurusu son gün ne zaman? Promosyon ödeme başvurusu bitti mi? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİLERE PROMOSYON BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Bankaların emekli müşterilerine sunduğu promosyon başvuruları için son tarih 29 Şubat.

Bu promosyonlar 10 bin ila 15 bin TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Emeklilerin bu fırsattan yararlanabilmek için bankalarla veya e-Devlet üzerinden işlem yapmaları gerekiyor.

PROMOSYON ÖDEME BAŞVURUSU BİTTİ Mİ?

Bankaların emekli müşterilerine sunduğu promosyon başvuruları 29 Şubat'ta sona erecek. 10 bin ila 15 bin TL arasında alınabilecek promosyon ödemeleri için araştırma halinde olan emekliler süreci yakından takip ediyor. Başvurular için bankalardan ve e-Devlet üzerinden işlem yapmak mümkün.

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EMEKLİYE HANGİ BANKA EN YÜKSEK PROMOSYON VERİYOR?

İŞ BANKASI

SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanır.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi gerçekleştilir.