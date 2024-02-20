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EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI 2024! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (Ziraat, Garanti, Akbank...)

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2024 emekli maaş promosyonları hakkında merak edilenler araştırılıyor. Emeklilere yapılan promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. İşte, 2024 yılında hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yapacağına dair detaylar. Emekli promosyonları ne kadar?

Emekli promosyonu tutarlarıyla ilgili detaylar, milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Yeni yılda emekli maaşı zammı sonrasında, emekli maaşı promosyonları da merak ediliyor. Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası ve diğer bankaların emekli promosyonları, emekliler tarafından araştırılıyor. Hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekli maaş promosyonları ne kadar? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte detaylar...

YAPI KREDİ

31 Ocak 2024 tarihine kadar SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler, 9.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanmasıyla birlikte ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadar olan müşterilere 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.499 TL arasındakilere 5.250 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasındakilere 6.750 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde gelire sahip olanlara 7.500 TL nakit promosyon ödenecek.

Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanmasının ardından 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda, maaş baremi bağımsız olarak 500 TL ek nakit ödül ödenecek.

İŞ BANKASI

SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur), 7.500 TL'ye kadar varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Promosyon ödemesi şu şekilde belirlenmiştir:

3.500 TL'ye kadar olanlar (3.500 TL hariç): 4.500 TL

3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlar (7.500 TL hariç): 5.250 TL

7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlar (10.000 TL hariç): 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar: 7.500 TL

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecekler.

3.500 TL altı aylık alanlara: 6.000 TL

3.500 - 7.499 TL arasında olanlara: 7.000 TL

7.500 - 9.999 TL arasında olanlara: 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri alanlara: 10.000 TL

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere şu şekilde promosyon ödemesi yapılacaktır:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara: 3.000 TL

3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara: 3.500 TL

7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara: 4.500 TL

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara: 5.000 TL

Bu promosyon ödemeleri 3 yıllık peşin olarak gerçekleştirilecektir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası'nın maaşa göre verdiği promosyon miktarı aşağıdaki gibidir:

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere: 4.500 TL

Emekli maaşı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olan emeklilere: 5.250 TL

Emekli maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olan emeklilere: 6.750 TL

Emekli maaşı 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere: 7.500 TL

Bu promosyon avantajları Garanti BBVA tarafından nakit olarak sunulmaktadır.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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