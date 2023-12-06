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Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!

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Vizyona girdiği ilk üç günde 586 bin 946 kişi tarafından izlenen Eltilerin Savaşı filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Eltilerin Savaşı filmini izleyecek olanların merak ettiği Eltilerin Savaşı konusu nedir, Eltilerin Savaşı oyuncuları kimler ve Eltilerin Savaşı özeti gibi konuları inceliyoruz.

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Eltilerin Savaşı filmi gişede büyük ilgi görüyor. İzleyicilerin merak ettiği Eltilerin Savaşı konusu, Eltilerin Savaşı özeti ve Eltilerin Savaşı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Eltilerin Savaşı filminin detayları…

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI VE KADROSU

Eltilerin Savaşı Yönetmeni: Onur Bilgetay

Eltilerin Savaşı Oyuncuları: Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Füsun Demirel

Eltilerin Savaşı Türü: Komedi

Eltilerin Savaşı Yapım Yılı: 2020 (118 dk)

Eltilerin Savaşı Vizyon Tarihi: 31 Ocak 2020 Cuma

Eltilerin Savaşı Senaryo: Gupse Özay

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN ÖZETİ

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih'i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.

Osman Demir
Osman Demir
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