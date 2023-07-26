Eli Böğründe tarifi! Eli Böğründe nedir, nasıl yapılır? Eli Böğründe yemek tarifi! Eli Böğründe için gerekli malzemeler neler? Hangi yöreye ait?

Masterchef'te bugün 2. turda şefler Eli Böğründe yemeğinin yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi Eli Böğründe yemeğini yapmak için mücadele ediyor. İzleyiciler Eli Böğründe yemek tarifini merak etti. Peki, Eli Böğründe tarifi ne? Eli Böğründe nedir, nasıl yapılır? Eli Böğründe yemek tarifi! Eli Böğründe için gerekli malzemeler neler? Hangi yöreye ait? Eli böğründe yemeği hangi il, ilçeye ait, hangi yörenindir? İşte detaylar...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Eli Böğründe tarifi oldu. Peki en güzel Eli Böğründe tarifi nasıldır? Eli Böğründe nasıl yapılır? Eli Böğründe için gerekli malzemeler nelerdir? Eli Böğründe tarifi! Eli Böğründe nedir, ne demek? Masterchef Eli Böğründe nasıl yapılır? Eli Böğründe hangi bölgenin, hangi ülkenin pilavı? Eli Böğründe hangi ülkeye ve yöreye aittir? Eli Böğründe hangi ülke? İşte detaylar...

ELİ BÖĞRÜNDE NEDİR, NE DEMEK? ELİ BÖĞRÜNDE HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Eli böğründe, kuşbaşı doğranmış kuzu eti ile yapılan yemektir. Malzemeleri; kuzu kuşbaşı et, domates, biber, patates, sarımsak, soğan ya da arpacık soğan, tuz, pul biber, karabiber, kekik, zeytinyağı, tereyağıdır. Sosu için malzemeler; biber salçası, domates salçası, sıcak su, zeytinyağıdır. Maraş Eli Böğründe / Maraş Yanyana 04.11.2022 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

ELİ BÖĞRÜNDE İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

500 gr kuşbaşı dana eti (ya da kuzu eti)

2 büyük patates, soyulmuş ve iri doğranmış

2 büyük havuç, soyulmuş ve iri doğranmış

1 büyük soğan, yemeklik doğranmış

3 yemek kaşığı sıvı yağ (tercihen sadeyağ veya zeytinyağı)

2 su bardağı sıcak su veya et suyu

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz ve karabiber (tadını ayarlamak için)

Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber (isteğe bağlı)

Taze doğranmış maydanoz (servis için)

ELİ BÖĞRÜNDE NASIL YAPILIR?

Etleri kavurun: Geniş bir tencereye sıvı yağı ekleyin ve ısıtın. Kuşbaşı etleri ekleyin ve her tarafı hafifçe kahverengi olana kadar kavurun.

Soğanları ekleyin: Yemeklik doğranmış soğanları ete ekleyin ve yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.

Salçayı ekleyin: Domates salçasını ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak kavurmaya devam edin.

Sebzeleri ekleyin: İri doğranmış patates ve havuçları ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun.

Suyu ekleyin: Sıcak su veya et suyunu tencereye ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak toz kırmızı biberi ekleyin. Karıştırın.

Pişirin: Tencerenin kapağını sıkıca kapatın ve yemeği orta ateşte pişirin. Etler ve sebzeler yumuşayana kadar, yaklaşık 45 dakika ila 1 saat pişmelerini sağlayın.

Servis yapın: Eli Böğründe yemeğini sıcak olarak servis tabağına alın. Üzerine taze doğranmış maydanoz serperek servis edin.

Eli Böğründe yemeği, güzel bir et ve sebze lezzetini bir araya getiren doyurucu bir Türk yemeğidir. Yanında pilav veya ekmekle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!