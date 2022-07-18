Ece Erken ölen eşi kim? Şafak Mahmutyazıcıoğlu abisi Celal Mahmutyazıcıoğlu kim?

Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini söyleyerek tehdit mesajlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ece Erken ölen eşi kim?

ECE ERKEN ÖLEN EŞİ KİM?

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.

Uzun bir süre ünlü sunucu Ece Erken'le aşk yaşayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz sene haziran ayında sade bir nikahla dünya evine girdi. Mutlu bir evlilikleri olan çift, sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşım yapıyordu.