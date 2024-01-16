E Devlet çöktü mü Son dakika! E Devlet neden açılmıyor? E Devlet sorun mu var?

E Devlet çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından siteye girişte yaşanan sıkıntının kaynağı araştırılmaktadır. E Devlet neden açılmıyor merak konusu oldu. E Devlet çöktü mü Son dakika! E Devlet neden açılmıyor? E Devlet sorun mu var?

E DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından E Devlet sitesine girişte sıkıntılar yaşandığı bildirilmiştir.

E DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

Akşam saatlerinde E Devlet üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, " Bu siteye ulaşılamıyor " yazısıyla karşılaştılar. Kabine Toplantısı ardından açıklanan emekliye ek zam oranın ardından vatandaşlar e- devlet uygulamasına yöneldi. Yoğunluk nedeniyle uygulamada sorun meydana geldi. Yoğunluğun ardından düzelmesi bekleniyor.