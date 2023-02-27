DP İstanbul İl Başkanı Arda: Depremzedelerin Vergi ve Sgk Prim Borçları Bir An Önce Silinmeli

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, deprem bölgesindeki yurttaşların vergi ve SGK prim borçlarının silinmesini istedi. Arda, “Açık söylüyorum, bu insanlar hükümete borçlu değil ama hükümet bu insanlara çok şey borçlu. Vergi ve SGK prim borçlarının silinmesi, bu borcu ödemenin ilk adımı olabilir. Depremzedelerin şehirlerini tekrar hayata kaldırmaları için bu çok acil bir ihtiyaçtır” dedi.

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, deprem bölgesindeki yurttaşların vergi ve SGK prim borçlarının silinmesini istedi. Arda, "Açık söylüyorum, bu insanlar hükümete borçlu değil ama hükümet bu insanlara çok şey borçlu. Vergi ve SGK prim borçlarının silinmesi, bu borcu ödemenin ilk adımı olabilir. Depremzedelerin şehirlerini tekrar hayata kaldırmaları için bu çok acil bir ihtiyaçtır" dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DP İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, ikinci kez afet bölgesine giderek inceleme yaptı. İstanbul İl Başkanı Arda, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada depremin ardından yaşamlarını yeniden inşa etmeye çalışan afetzedelerin vergi ve SGK prim borçlarının tamamen silinmesini istedi.

Arda, "Yeniden afet bölgesine geldik, yurttaşlarımızın çok önemli bir talebi var, önemli bir engel var, bu engeli duyurmamızı istediler. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın borçları, malumunuz, silindi. Bu zaten sigorta tarafından hallediliyor, yani Ankara aslında bir şey yapmadı. Ama artık yapması gereken, geç kalmadan bir an evvel yapması gereken bir şey var; o da geride kalanların, burada hayatı tekrar kurmaya çalışanların vergi ve SGK prim borçlarının tamamıyla silinmesi" dedi.

"HÜKÜMET BU İNSANLARA ÇOK ŞEY BORÇLU"

Afet bölgesinde kimsenin seçim sonucunu bekleyecek hali olmadığını ifade eden Arda, şunları kaydetti:

"Taş üstünde taş kalmamış. İnsanların ellerinde avuçlarında ne varsa deprem aldı götürdü. Maraş'ta, Antep'te, Adıyaman'da, Hatay'da rantla zenginleşenler bugün rahat, onlardan ev alanlar, dükkan alanlar ise hayatlarını zor kurtardılar ama şimdi de borç pençesindeler. Açık söylüyorum, bu insanlar hükümete borçlu değil ama hükümet bu insanlara çok şey borçlu."