Dolar kuru yükseldi mi? Dolar ne kadar oldu, 1 dolar kaç TL?

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,07 artışla 29,47'den tamamladı.Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Ocak 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Ocak 2023 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,07 artışla 29,47'den tamamladı. Dolar/TL, yeni yıla da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla yüzde 0,8 primle 29,71'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 32,80'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 37,90'dan alıcı buluyor.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti. Bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları verebileceği tahmin ediliyor.

Önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, bu yıl faiz indirimlerinin, ne zaman ve ne kadar olacağına yönelik soru işaretleri varlığını koruyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indiriminin yapılacağı öngörülüyor.

Öte yandan, cuma günü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdiğini duyurdu.

BUGÜN VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI), verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 103 puan seviyelerinin direnç, 100 ve 99 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.