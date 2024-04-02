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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Diyarbakır'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Diyarbakır Yerel Seçim sonuçları!

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31 Mart Diyarbakır Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. Sandıkların açılmasıyla birlikte, Diyarbakır Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %64,09 oy alarak üstünlük sağlayan DEM Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük belediye başkanı seçildi. Peki, Ayşe Serra Bucak Küçük kimdir?

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Diyarbakır Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre DEM Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük %64,09 oy alarak rakiplerinden üstünlük sağlayarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Haberler.com olarak, 31 Mart Yerel Seçim verilerini en doğru ve en hızlı olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Diyarbakır 2024 Yerel Seçim sonuçları için Haberler.com Seçim sayfasını takip ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Diyarbakır'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Diyarbakır Yerel Seçim sonuçları!

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DİYARBAKIR'DA YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Diyarbakır Belediye Başkanı DEM Parti'nin adayı %64,09 oy alarak Ayşe Serra Bucak Küçük oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Diyarbakır'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Diyarbakır Yerel Seçim sonuçları!

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