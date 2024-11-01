Üye Girişi
Haberler

1 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

1 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 1 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 1 Kasım 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 1 Kasım 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

1 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 1 Kasım 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 1 Kasım 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı:?9075)

YÖNETMELİKLER

–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2024/2)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil

Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki

 Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

 Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı

Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler
Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın

"Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü mahallenizde barındırmayın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? 1 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 1 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 1 Kasım Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Porto Moreirense maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Porto Moreirense maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Askerlik yerleri açıklandı mı (KASIM CELBİ)? Roma Torino maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Torino maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 0000 Kilometre filmi izle! (FULL HD) 0000 Kilometre full HD tek parça izle! 0000 Kilometre nereden izlenir, hangi platformda? Cübbeli - Alaattin Çakıcı el öpme olayı nedir? STEAM ÇÖKTÜ MÜ 31 Ekim? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.